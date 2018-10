Nu inleds jakten på Hockeyettan för Fagersta AIK: "Gillar att ha en hög kravbild"

Anmäl text- och faktafel.

Efter succésäsongen i Hockeytvåan 2017/2018 konstaterade FAIK-ledningen tidigt att det skulle ske en omorganisation av klubben med fokus på en väl fungerande juniorverksamhet en, fortsatt satsning på damlaget och ett konkurrenskraftigt seniorlag med tydliga ambitioner. Sporten har tidigare berättat om samarbetet med Sisu idrottsutbildarna och hockeyförbundet för att klubbens organisation ska gå hand i hand med målsättningarna på isen.

FAIK har under sommaren värvat ihop ett namnkunnigt lag med bland andra; Mathias Wiklund (Borlänge IF), Cory Hatcher och Emil Johansson (båda från New Hampshire Monarchs Jr) från kanadensiska juniorligan - för att nämna tre namn.

Nu drar säsongen igång på allvar.

Med seriepremiär borta mot Alfta under fredagskvällen.

- Det har varit en lång och lite krokig försäsong, lite mer sjukdomar och skador än normalt. Men det är bättre att det sker nu på försäsongen än under säsong, säger tränaren Sebastian Varjomaa och fortsätter:

- Det har sett bra ut på träningarna i veckan. Har en väldigt bra känsla inför kvällen.

Ett uppmärksammat nyförvärv är Cory Hatcher. Vad säger du om hans anpassning till svensk hockey?

- Han kommer in i det mer och mer, han är snabb, teknisk och har ett bra skott. Det tar ett tag att komma in i det. Det är en ny kultur, nytt spelsystem. Det skiljer sig en del hur man försvarar, anfaller och gör i uppspelen här i Sverige mot Kanada. Det här kommer bli väldigt bra.

Vad har ni satt för målsättning - förra säsongen var FAIK rätt nära ett avancemang till ettan?

- Vi hade ett träningsläger i Falun där vi pratade oss samman om vår målsättning, som vi är bekväma med. Det är något vi håller för oss själva. Spelarna ville det. Personligen, så gillar jag att det finns en hög kravbild.

Ni måste väl ändå sikta på att spela hockey länge under våren vilket ofta innebär kval?

- Klart det är så, vår målsättning är inte att komma sexa, Sebastian och skrattar.

Mathias Wiklund är en av de nya spelare. I en kommentar till klubbens hemsida berättar han om försäsongen:

- Det har varit upp och ner, som alltid den här tiden på året. Vi har väl kanske varit lite otursdrabbade med skador och sjukdomar men det är sånt som händer. Vi känns ändå väl förberedda inför premiären, tycker jag, säger Mathias Wiklund till klubbens hemsida som även har tankar om motståndarlagen i serien:

- Valbo har nog flera kvar från förra året i ettan, tror jag i alla fall, så de blir nog tuffa. Jag har egentligen dålig koll på lagen men jag känner väl igen enskilda spelare här och där. Filip Hedin i Säter exempelvis, som jag spelade med i Borlänge. Men har ingen aning om hur deras lag ser ut för övrigt.

Sportchef Stefan Persson - ligger bakom lagbygget.

För Sporten berättar han om känslorna inför kvällens uppstart:

- Spelarna och coacherna har en målsättning, det lägger jag mig inte i . Det är jäkligt spännande det vi står inför nu och jäkligt roligt. Det som jag är mest nöjd med, är det här; att vi faktiskt fått in många fina hockeygrabbar. När jag ser glädjen i grabbarnas ögon, och det brinnet, när jag ser det hos grabbarna - det är det blir jag stolt över.

Seriestarten för Fagersta AIK

5/10

Alfta-Fagersta

9/10

Fagersta-Sandviken (hemmapremiär)

12/10

Hallstahammar-Fagersta

16/10

Fagersta-Valbo

19/10

Söderhamn/Ljusne-Fagersta

FAKTA: FAIK:s trupp

Målvakter:

Lucas Johansson (ny från Avesta)

Hampus Nordgren (ny från Avesta)

Backar:

Samuel Blücher

Sebastian Hassel

Isac Rathgeb (ny från Avesta)

Henrik Lundberg (ny från IK Guts)

Alexander Bjurman (ny från Vita Hästen J20)

Dennis Persson (ny från Borlänge J20)

Mathias Wiklund (ny från Borlänge)

Martin Forss

Forwards:

Jesper Persson

Henrik Sternebäck (ny från Avesta)

Simon Jokiniemi

Joel Lundberg

Karl Hassel

Dennis Gustafsson

Jesper Andersson

Filip Ullgren

Casper Sandström

Emil Johansson (ny från New Hampshire Jr. Monarchs)

Jakob Karlsson (ny från Malmö J20)

Cory Hatcher (ny från New Hampshire Jr. Monarchs)

Marcus Räikkönen

Lucas Forsell (uppflyttad från egna led)

Huvudtränare: Sebastian Varjomaa (ny från Lindlöven)

Assisterande tränare: Mikael Joona (ny från FAIK U14)