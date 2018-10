Hundraprocentigt power play fixade segern för VIK: "Klev fram när det krävdes som mest"

Matchen mot Vita Hästen fick en riktig chockstart för VIK. Bara en och en halv minut hade tickat av matchen när Morgan Hassel fick sätta sig på botbänken, och gästerna behövde inte ens en minut på sig i numerärt överläge för att pricka in 1–0 genom Henrik Rommel.

Men VIK grävde inte ned sig för det. Hemmalaget tuggade sig in i perioden, och efter knappt sju minuter var det Gulsvarts tur att spela i fem mot fyra. Och även där smällde det.

Mikael Frycklund klev ut i mittzon, tog fart, fick passningen serverad från Alexander Lindelöf, och hittade nätet bakom Vita Hästen-målvakten Viktor Kokman via en försvarsspelares klubba.

Andra perioden handlade spelmässigt en hel del om gästerna. Vita Hästen hade många och framför allt långa anfall nere i VIK-zonen. Ändå var det VIK som skulle göra periodens enda mål – och återigen var det power play som var receptet.

Framspelad av Fredrik Johansson prickade Fredrik Hetta in 2–1 till VIK med sin första fullträff för säsongen.

I den tredje perioden kontrollerade VIK under långa stunder händelserna även om det var Vita Hästen som hade mest puck. Bortalaget fick ett gyllene tillfälle att utjämna med det power play som varit så bra under matchen när Lukas Zetterberg åkte ut 13 minuter in i perioden, men VIK:s boxplay-spel funkade fint.

Med två minuter kvar att spela plockade Hästentränaren Leif Strömberg ut målvakten – men till ingen nytta. VIK höll ut, och kunde räkna in tre sköna poäng i kassan.

Matchens tre bästa spelare:

1. Fredrik Johansson, VIK

Kaptenen syntes kanske inte mest under matchen, men när det krävdes som mest klev han fram. Två assist i power play skickade upp Johansson på 200 poäng i Hockeyallsvenskan i sin karriär.

2. Marcus Eriksson, Vita Hästen

Ständigt ett hot i offensiv zon, och framför allt i power play där Vita Hästen knappt lät VIK komma ur egen zon. Satte upp Henrik Rommel till skott gång på gång.

3. Mikael Frycklund, VIK

Natten till tisdag blev han pappa – på onsdagen var det han som gav VIK ledningen fram till 1–0. Men Frycklund hade mer än så att komma med. Som så ofta tidigare under säsongen var han en spelare som på egen hand drev spelet och såg till att VIK kunde spendera tid i offensiv zon när Vita Hästen jagade.

Matchens hetaste händelse:

Fredrik Hetta vrålade ut sin glädje när han äntligen fick sätta dit sitt första mål för säsongen fram till 2–1 i den andra perioden. Förra säsongen var han VIK:s bästa målskytt när laget tog sig upp i hockeyallsvenskan, men i år har han inte riktigt fått det att lossna ännu. Kanske kan det bli ketchupeffekt för den smarta forwarden när han nu fått känna på nätet.

Matchens oväntade:

Acke Ringström har gjort sig omtyckt bland VIK-fansen för sitt rejäla defensiva spel. Men ibland blir han sugen på att visa upp att det finns mer i repertoaren än så. I den första perioden klev den stabile backen vid ett tillfälle ner djupt i offensiv zon och drog ett par snabba finter, innan han levererade en ruskigt kylig flippmacka.

Att en miss i det läget hade satt VIK i ett riktigt dåligt läge kan vi bortse från.

Matchfakta/Hockeyallsvenskan

VIK–Vita Hästen 2–1 (1–1, 1–0, 0–0)

Första perioden: 0-1 (2.26) Simon Krekula (Marcus Eriksson, Henrik Rommel) spel fem mot fyra, 1-1 (08.14) Mikael Frycklund (Alexander Lindelöf, Fredrik Johansson) spel fem mot fyra.

Andra perioden: 2-1 Fredrik Hetta (Fredrik Johansson, Mikael Frycklund) spel fem mot fyra.

Tredje perioden: –

Skott: 26–34

Utvisningsminuter: 6–4

Publik: 2 818