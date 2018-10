LISTA: Fem största överraskningarna i VIK: "En av ligans mest explosiva"

1. Samuel Ersson, målvakt

Visst, han kom till VIK från SHL-klubben Brynäs, var ett namn för JVM-truppen och på väg att draftas. Men att då 18-årige Samuel Ersson, som gör sin första seniorsäsong i karriären, så här snabbt skulle gå in och ta förstaspaden från på förhand givne Marcus Dahlbom var det ingen som räknat med.

Lugn och trygg, men samtidigt en av hockeyallsvenskans mest explosiva målvakter. Gör spektakulära och poänggivande räddningar, som den omöjliga räddningen mot Leksand med klubban när Jesper Ollas hade öppen kasse.

2. Kalle Östman, center

Sex poäng på 26 matcher i Västervik i fjol. Kalle Östman var knappast den spelare som VIK-supportrarna var mest spända på att se av nyförvärven. Men den rivige centern visade redan under försäsongen att han kunde bli ett utropstecken. Har fortsatt krigat i varenda byte under säsongen och har samtidigt levererat poäng på löpande band.

Har redan gjort 3+6 och spelat till sig en plats i powerplay. Den läckra framspelningen till Marcus Bergmans 2-1 mål mot Leksand säger allt om hans inledning.

3. Alexander Lindelöf, back

Var en av VIK:s bästa backar i hockeyettan och gjorde hela 26 poäng under säsongen. Men fick ändå inte ut hela sin potential och utgångspunkten var att han skulle få kriga för speltiden i hockeyallsvenskan.

Men 22-åringen har varit given under inledningen och nu även fått förtroende i powerplay, Skjutit näst mest skott på mål, spelat över 15 minuter per match och har plus två.

4. Anthon Eriksson, forward

Att den hårt arbetande forwarden som aldrig lägger några fingrar emellan skulle kriga om en plats i fjärdekedjan var nog alla med på, Men att 23-åringen skulle vara så här het framåt och visa sniper-kyla framför kassen har imponerat även på de mest hardcore Anthon Eriksson-supportrarna. Tre mål på sju matcher hittills.

Än mer imponerande blir insatsen i ljuset av att han var petad i början av säsongen och kriga sig tillbaka in i laget.

5. Jesper Johansson, forward

Var siste man att få nytt kontrakt efter fjolåret. Men förväntningarna på den tillbakadragne 25-åringen utan erfarenhet från hockeyallsvenskan var inför den här säsongen minimala. Har dock fått speltid i alla matcher hittills och växt ut till en av lagets viktigaste defensiva spelare. Given i boxplay.