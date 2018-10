Sjölin: "Det säger siffrorna om hockeyallsvenskan – här är lagen som kan lyfta, falla och som hör hemma i toppen"

Anmäl text- och faktafel

Ni vet vad Halloween brukar betyda för hockeyjournalister, eller hur? Skräckläsning – när vi tittar tillbaka på försäsongens tabelltips.

Nåja. Några skelett i den metaforiska garderoben får en räkna med när det är hockeyallsvenskan vi bevakar. En kroniskt svårbedömd serie i den mest slumpmässiga av de stora lagidrotterna.

Den här säsongen är inget undantag.

Vem hade räknat med att Björklöven skulle underprestera på det här sättet? Att Almtuna skulle falla igenom trots Tony Mårtensson-värvningen? Eller att Oskarshamn skulle spela seriens effektivaste ishockey? Inte jag i alla fall. AIK, Modo, Västervik, Leksand och BIK Karlskoga beter sig som förväntat. Men efter en fjärdedel av grundserien är det bara att erkänna att jag troligen underskattade Västerås – som verkligen vuxit som lag sedan försäsongen och hittat ett effektivt, rakt och rappt spel – och definitivt var snett på Almtuna och Oskarshamn.

Det där är kuriosa.

Då är det mer intressant att nu, på väg in i de tunga och vägvisande månaderna november och december, kan börja granska siffrorna bakom tabellen. Vad är verkligt och varaktigt? Vad är temporärt?

Corsi, som mäter skottförsök för och emot, har definitivt fått en del stryk på senare tid. Och det är en statistik med brister. Alla skott värderas lika, oavsett om det är från blå eller mitt framför mål. Alla matchsituationer likaså. Lag som hamnar i underläge och jagar tenderar att vinna skotten, och blåser upp sitt Corsi-tal. Medan lag som spelar sarg ut på ledning tappar Corsi.

Men: när det kommer till att bedöma prestation i hockeyallsvenskan finns inte många andra mätverktyg.

Och att döma av siffrorna är AIK, Modo och Leksand i toppen för att stanna. Inte helt förvånande har serieledande AIK bäst underliggande statistik i serien. Björn Hellkvists kollektiv och nya system, med Tobias Enström som ledargestalten, gör att ishockeyn i Örnsköldsvik lyfter igen. Trots skador och en inte hundraprocentig träffbild med profilvärvningarna ser också Leksand ut att leva upp till förväntningarna.

Den trion lag lär göra upp om biljetterna till den hockeyallsvenska finalen.

Oskarshamn då? Det går att misstänka att det här ruset inte kommer att hålla i sig. Statistiken kan så klart vara missvisande. Men enligt siffrorna riskerar tre lag att tappa när utdelningen normaliseras. BIK Karlskoga, Oskarshamn och IK Pantern.

BIK är 13:e lag sett till Corsi, men femma i tabellen. Värmlänningarna gör det mesta av sina anfall och har flera spetsspelare. Men att laget ska hålla uppe 90 procent i numerärt underläge och att Henrik Lundberg bibehåller räddingsprocenten 93,2 – det känns inte troligt.

I Oskarshamn sysslar Per Kenttä uppenbarligen med svart magi under silly season. För en djävulsk förmåga att bygga trupper med små resurser, det har sportchefen. I år plockade han upp Filip Sveningsson som öser in poäng. När värvas han själv av en större klubb som trampar vatten?

Men håller IKO? Det är definitivt ett playofflag, men kanske inte bra nog för topp två. Oskarshamns skottprocent på nära 12,2 och målvakternas fenomenala räddningsstatistik, 1,81 insläppta per match och 93,8 i räddningsprocent, kommer med all sannolikhet att dala över tid. Och poängsnittet lär följa efter. Då kommer Modo och Leksand vara där och hugga.

Att Pantern är på sjunde plats med seriens sämsta underliggande siffror är en skräll. En matchvinnare i målvakten Lars Volden och ett effektivt powerplay har dragit in poäng. Men om Malmöklubben inte lyfter spelet är det här ett lag som kan tappa.

SSK behöver höja totalspelet för att lyfta i tabellen – få bättre fart på pucken, sprida produktionen och stabilisera defensiven.

Om Pantern och BIK Karlskoga skulle dippa öppnar det upp för lag som Västerås och SSK att avancera. SSK ligger på en niondeplats – i linje med Corsi-siffrorna. Men under förväntningarna än så länge. Och det stämmer rätt väl överens med analysen efter de första 13 matcherna.

De underliggande siffrorna är bättre än i fjol. Men laget behöver höja totalspelet för att lyfta i tabellen – få bättre fart på pucken, sprida produktionen och stabilisera defensiven. Förstakedjan med Nicolai Meyer, Christopher Liljewall och Sebastian Dyk kan inte bära laget ensamma.

Nu är det inte främst SSK och VIK som skulle kunna klättra i tabellen. Det finns två lag som kanske bara behöver mer tid. Som Björklöven.

Bara AIK har ett högre Corsi-tal än Björklövens 55,14. Det skulle kunna indikera att resultaten kommer att vända under de närmaste månaderna. Nu har framförallt två saker sänkt Björklövens resultat: ett kallt powerplay – bara 5–2 i målskillnad där – och ett ihåligt numerärt underläge. Målvaktsspelet fem mot fem har varit bäst i serien. Men i boxplay har Oscar Masiello och Mattias Pettersson släppt in vart femte skott.

I teorin borde båda kurvorna jämna ut sig och resultera i fler poäng.

Å andra sidan: det finns några siffror som är oroväckande för Joakim Fagervalls lag. Tilltänkta spetsforwarden Filip Cruseman har bara träffat mål med nio skott på de tolv första matcherna. Det är alldeles för anonymt av en spelare som gjort 20 mål på den här nivån. Dessutom är tre backar – Jacob Andersson, Jakob Stenqvist och Cody Murphy – etta, tvåa och trea i skott på mål för Björklöven. Något som tyder på att anfallsspelet mest genererar skott utifrån. Det är inte effektivt – men bra för Corsi-statistiken.

Västervik är en annan kandidat att klättra. De har precis som tidigare med Mattias Karlins system fina underliggande siffror. Bara usel utdelning. Å andra sidan: vem ska göra målen, särskilt om nu Trevor Mingoia eventuellt lämnar för SHL? Laget har sett riktigt blekt ut – och det kan nog krävas värvningar för att spetsa det hela. Alldeles oavsett vad Corsi-siffrorna säger.