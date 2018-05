SSK bjuder in konkurrenterna till försäsongsturnering – högre prissumma än allsvenska finalen

Under andra veckan i september är det dags för en ny försäsongsturnering att avgöras i Scaniarinken.

För att vässa formen in i det sista har Södertälje bjudit in seriekonkurrenterna AIK, Leksand samt nykomlingen Västerås för att göra upp om 101 000 svenska kronor, vilket är 1 000 kronor mer än vad vinnaren av den Hockeyallsvenska finalen fick under förra säsongen.

Turneringen inleds med möte mellan Södertälje och AIK.

– Det är naturligtvis jätteroligt att vi kan bjuda både SSK-publiken och bortalagens fans på hockeyunderhållning i ett spännande format redan på försäsongen. Under turneringen planeras det även för kringaktiviteter för publiken och vi hoppas att det blir en riktig hockeyfest för hela Södertälje, säger Magnus Karlsson marknadschef på Södertälje Sportklubb.

Spelschemat Skoda Trophy 2018

Torsdag 6 september, 19.00; Södertälje SK–AIK

Fredag 7 september, 19.00: Leksands IF–VIK Hockey

Lördag 8 september, 13.00: AIK-VIK Hockey

Lördag 8 september, 17.00: Södertälje SK–Leksands IF

Söndag 9 september, 12.00: Leksands IF–AIK

Söndag 9 september, 16.00: Södertälje SK–VIK Hockey

Fotnot: Spelschemat är preliminärt