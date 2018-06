VIK-tränare vi minns - del 1: Randy Edmonds om påhoppen från Boork och varför han lämnade Sverige: "Pappa var nära att dö"

Det blev bara en säsong i VIK. Frågan är hur mycket Randy Edmonds minns tiden i klubben? Mycket visar det sig.

– Det året var väldigt stort i mitt liv. Det glömmer jag aldrig. Det känns som att det var igår. Vi var ett team, vi fajtades tillsammans allihopa. Jag är väldigt tacksam att jag fick chansen, berättar han på telefon från Toronto där han bor idag.

Idag jobbar Randy Edmonds som agent, men han drömmer om att få kliva in i båset igen.

– Jag startade ett hockeygymnasium i Toronto för sju-åtta år sedan enligt en svensk modell. Men vi sålde det för tre år sedan. Så nu jobbar jag med en agentfirma i Toronto. Framför allt med NHL och AHL. Men att vara hockeycoach är närmast mitt hjärta.

Har du tipsat VIK om några spelare som agent?

– Inte de senaste åren. Men Patrik Zetterberg har gjort ett fantastiskt arbete och han har säkert en plan. Sen vet man aldrig i framtiden, säger Randy Edmonds.

Det var 14 år sedan han lämnade Sverige. Tolv år sedan han var a-lagstränare senast, då i Tyskland. Men för Sporten avslöjar nu Edmonds att en comeback som coach kan ske inom en snar framtid - och det i Sverige.

– Faktiskt börjar man fundera på det. Och jag kan säga att jag har haft erbjudanden de sista två åren. Både i allsvenskan och i SHL. Så det kan bli nånting i framtiden, absolut.

– Jag är i Sverige sex-sju gånger varje år eftersom min son (Lucas Edmonds) spelar i Karlskrona. Då kollar jag en hel del hockey på lite olika nivåer, berättar han.

Randy Edmonds har tränaruppdrag i åtta olika klubbar på meritlistan. Han var även assisterande coach för Kanada i VM 2002.

Men när han kom till elitserieklubben VIK 1994 gjorde han det som ung och oerfaren tränare med endast en säsong i division 2-klubben Borlänge i bagaget.

– Hela föreningen var väldigt ifrågasatt när jag kom. Hur den sköttes, ekonomin. Allting var väldigt negativt. Man förstår då varför jag fick jobbet. Det var säkert många rutinerade coacher som var smarta och sa ”jag ska inte dit” (skratt).

– Sen kom jag väldigt naiv och kände att det var min chans att visa vad jag går för. Det var en stor risk.

Många tvivlade på att den unga kanadensaren skulle fixa jobbet i VIK. Tydligast minns han kritiken från Leif Boork som då var ny tränare för Modo.

– Han var väldigt kritisk till mig. Både offentligt i tidningar och på tränarkurserna i Stockholm. Han tjatade mycket om mig och utländska coacher i elitserien. Man ska inte ha dom och si och så. Man fick höra mycket. Att jag som kom från Kanada och var så pass ung inte hade nåt där att göra, berättar Randy Edmonds.

– Det är det sista man ska säga till en kanadensare i hockey. Att du är dålig och inte har någon chans. Då får man ofta en ganska intressant respons.

Trots rutinerade spelare som Masken Carlsson, Leif Rohlin och Thomas Eriksson var VIK rejält nederlagstippade inför säsongen.

Men med hjälp av stjärnor som Nicklas Lidström, Patrik Juhlin och Peter Popovic som anslöt under NHL-lockouten överraskade klubben alla och slutade sjua.

– Då var hela Hockeysverige förbannade på oss. Vi använde våra NHL-spelare lite innan de flesta andra lagen. När vi skulle åka på bortamatcher mot Leksand och Modo var det väldigt upprört. Att vi skulle fuska eftersom vi tog in de spelarna, berättar Randy Edmonds.

Vad är ditt bästa minne från säsongen i VIK?

– Sista matchen innan jul. Leksand hemma. Jag tror att vi var tvungna att vinna för att hålla oss kvar. Vi vinner med 6-4 och jag tror att Masken Carlsson avgjorde i tom kasse. Jag har den bilden från VLT på mitt kontor i Kanada och jag tittar på den nu faktiskt, skrattar han.

VIK tog sig som sagt till slutspel. Väl där blev regerande mästarna Malmö för svåra. Men trots att Randy Edmonds hade uppfyllt sitt uppdrag att hålla kvar klubben i elitserien fick han sparken efter säsongen.

– Det var mycket politik i styrelsen. Och det var hårt tryck. Klubbens ekonomi var väldigt dålig trots att det var bra publik, säger han.

– Jag ville stanna. Och hade jag stannat så tror jag att Stefan Hellkvist och Masken Carlsson och kanske några fler också stannat. Men när jag lämnade, klubbens ekonomi var som den var, då var det tufft. Det är mycket enklare när man har styrelsen och sportchefen på sin sida.

Var du besviken på VIK?

– Både ja och nej. Jag tyckte att jag hade gjort ett bra jobb och jag var stolt. Men var jag besviken på dom? Nej. Jag var ung och orutinerad. Jag förstår det samtidigt med tanke på den politik som pågick på styrelsenivå och olika människor drog åt olika håll.

Hans ersättare i VIK blev Pär Mårts.

– Pär var landslagscoach och kom ifrån Västerås. Så det var ett ganska enkelt val att ta Pelle framför en okänd person från Kanada. Jag tycker inte det var något konstigt beslut.

För Randy Edmonds fortsatte karriären i Mora, HV71, Björklöven och tills sist Leksand innan han lämnade Sverige och sa att han aldrig skulle komma tillbaka.

Nu 14 år senare berättar han varför han lämnade Sverige i all hast.

– Min far vårdades på intensiven 23 gånger under min tid i Leksand och efteråt. Han var nära att dö. Så det var väldigt tufft. Då var det sista jag tänkte på att åka tillbaka till Sverige. Jag hade varit borta nästan 20 år och min mor tog hand om honom själv. Jag mådde väldigt dåligt under den perioden.

– Han genomgick stora hjärtoperationer och fick en stroke. 2006 sa läkarna till mig att han har tre månader kvar att leva. Nu är det 2018 och han lever än idag. Det är ett mirakel.

FAKTA Randy Edmonds

Ålder: 55

Bor: North Bay Ontario, Toronto

Familj: Fru och två barn, dotter 24 och son 17. Sonen bor i Sverige.

Yrke: Ishockeyagent

Tränare i VIK: Säsongen 1994/1995

FAKTA VIK-tränare vi minns

I en artikel-serie i fem delar har Sporten sökt upp VIK-tränare som på ett eller annat sätt lämnat ett stort avtryck i Västerås. Vad har de för minnen från tiden i VIK och vad gör de idag?