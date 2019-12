"Jag kommer inte att tala om tomtar och snön" –Rudbeckianskas icke – religiösa julavslutning väcker debatt och upprörda känslor

Med en kort tid kvar till jul ligger Rudbeckianska gymnasiet klätt i ett lager av snö och är fyllt med längtansfulla elever. I en av skolbyggnaderna har skolans avgångselever pyntat sina skåp i juliga motiv och vissa elever smyger till och med runt med tomteluvor. Men trots att tiden till ledigheten är knapp är Magnus Klingberg, rektor vid Rudbeckianska gymnasiet, långt ifrån bakåtlutad. Efter en överblick över skolan, svänger han med rask takt in till sitt kontor vars utsikt vetter ut mot Domkyrkan.

– Ja, det blir ju min femte julavslutning här i år och julavslutningarna har hållits i domkyrkan så länge jag vet.

Men att det finns något bekymmer med att avslutningen sker i just en kyrka har Klingberg svårt att se.

– Det är klart att det skulle kunna vara ett problem eftersom det sker en avslutning i en religiös byggnad. Men skolan ska vara obunden till religion och vi ser därför till att inget i programmet är religiöst så jag har svårt att se att det skulle vara ett problem. Jag har själv aldrig upplevt att någon har ett problem med detta eller själv sett att något varit problematiskt.

Men det finns en del i programmet som skulle kunna uppfattas som religiösa inslag. Mellan programpunkter som sång från skolkören och tal från rektorn håller ungdomsprästen ett tal.

– Eftersom de är värdar känns det självklart att de får säga någonting, menar Klingberg. Detta får såklart ej vara religiöst. Om det skulle vara det skulle jag säga till i pausen.

I år ska den nyligen tillsatta ungdomsprästen, Birgitta Tillenius, hålla tal. Hon knyter an till Klingbergs koppling mellan värdskap och tal.

– Det är ju Rudbeck som valt att komma hit till oss i domkyrkan, och då vill ju vi som värdar gärna säga någonting. Såklart vill man då säga något om det kristna med julen som till exempel Jesu födelse, säger Birgitta Tillenius.

– Jag kommer inte att tala om tomtar och snön. Vi har ju ett budskap om julen som ingen annan har och jag ser avslutningen som en möjlighet att visa upp detta och kyrkan. Jag vill visa att vi inte är några stränga präster längre, fortsätter hon.

Samtidigt ser Birgitta Tillenius att det är viktigt att respektera skolans obundenhet till religionen.

- Man får hålla det religiösa inslagen på en lagom nivå. Jag vill ju inte göra någon obekväm och dunka Bibeln i huvudet på dem. Jag vill att alla ska känna sig välkomna till kyrkan, oavsett religiös bakgrund, säger hon.

I ett fönster lyser en stjärna som Birgitta Tillenius pekar ut som en av många traditioner som går förbi okommenterade men som egentligen är kristna. Hon poängterar även att julavslutningen i kyrkan är en tradition som ska bevaras.

– Det är av tradition en julavslutning i kyrkan. Om det skulle kännas obekvämt får man såklart avstå. Det kanske är folk som kommer från en annan religiös eller kulturell bakgrund, men man måste förstå och respektera att julavslutningen hålls i kyrkan.

Jag kommer inte att tala om tomtar och snön.

Och det är just det här som tidigare har väckt debatt. Frågan om man ska lägga en skolavslutning i just kyrkan, då skolan inte ska ta en religiös ställning. För vissa kan det kännas obehagligt att gå in i en kyrka, vissa vill inte gå in i en kyrka och vissa får inte gå in i en kyrka för sina föräldrar. Att då lägga ett skolbesök till kyrkan på just en avslutning för alla i stället för en vanlig dag anser vissa skapar ett utanförskap. Ett annat argument är att det är en större sak att missa en skolavslutning än en vanlig dag i skolan.

– Jag har inte tänkt på det ska jag erkänna. Men nu när jag tänker på det förstår jag inte vad skillnaden skulle bli av ett skolbesök i kyrkan på en vanlig dag i skolan eller under avslutningen. Jag ser det i stället som ett utmärkt tillfälle för eleverna att få lära sig och uppleva kristendomen under en av våra kristna högtider, säger Birgitta Tillenius.

Det hade inte spelat någon roll om det varit en moské, synagoga eller ett tempel.

Magnus Klingberg delar hennes uppfattning om att det är positivt med en sammanlänkning mellan Domkyrkan och Rudbeckianska gymnasiet vid julavslutningen.

– Det viktiga är inte att det är en kyrka. Det är den långa sammanlänkningen mellan just Västerås domkyrka och det Rudbeckianska gymnasiet vi vill uppmärksamma. En sammanläkning som funnits ända sedan 1600-talet. Det hade inte spelat någon roll om det varit en moské, synagoga eller ett tempel.

Alva Tilling, läser tredje året på naturvetenskaplig inriktning med internationell profil på Rudbeckianska

Hur ser eleverna på att ha julavslutningar i Domkyrkan?

Tre elever, Julia Qiu, Jonathan Holmberg och Somaiya Abdulrahman, från Rudbeckianska gymnasiet berättar om hur de ser på julavslutningen Västerås domkyrka.

Julia Qiu, 18 år, icke-religiös:

”Det blir ju jäkligt kristet men jag bryr mig inte. Dock är det en väldigt bra lokal, rent akustiskt.”

Somaiya Abdulrahman, 18 år, muslim:

”Det har ju varit ett kristet land och vi är ju lediga i tre veckor för en kristen högtid så jag tycker det är självklart att vi är i en kyrka. Samtidigt är det väldigt lärorikt!”

Jonathan Holmberg, 18 år, kristen:

”Jag tycker det är fint att vi bevarar religionen men samtidigt är det ju problematiskt eftersom alla inte känner sig bekväma i en kyrka.”