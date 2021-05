“Jag strävar efter ständig rörelse och utveckling” – efter 18 år lämnar Johan Hammarström Västerås domkyrka

Under barndomen i Arboga var inte han särskilt kyrklig, Johan Hammarström var till och med bestämd över att han inte skulle konfirmera sig. Han lärde sig spela piano genom kommunala musikskolan, men var egentligen mer intresserad av ny teknik än musik.

– De första hemdatorerna kom då och jag tänkte mig en framtida karriär inom datorteknologin. Jag växte upp i ett typiskt svenskt medelklasshem där tron fanns outtalad. När jag sa till min mamma att jag inte ville konfirmera mig sa hon att jag inte hade något val, att det tillhör allmänbildningen. Jag skulle bestämt konfirmera mig, sedan var jag fri att göra vad jag ville med mitt liv, säger Johan Hammarström.

Oförväntat förändrade konfirmationsundervisningen allt för honom. Det var framför allt den kyrkliga musiken som berörde Johan Hammarström på djupet.

– När jag fick lyssna ordentligt på orgeln, vilket fantastiskt instrument!

Jonas Pehrs, den dåvarande kantorn i Arboga, tog vara på Johan Hammarströms musikintresse och började undervisa honom i orgelspel.

– Efter konfirmationen fortsatte jag att öva och i slutet av sommaren fick jag för första gången spela orgel på en gudstjänst.

Orgelspelet ledde också till att han uppmuntrades till att sjunga i kyrkans körer, där nästa viktiga mentor kom att bli Birgitta Rosenquist-Brorson, som även tog över som lärare i orgelspel.

– Då hade jag inte sjungit sedan jag var riktigt liten och jag minns att det var en så otrolig känsla att plötsligt få sjunga så tillsammans med andra.

Johan Hammarström kom sedan i huvudsak att få sin musikaliska skolning i kyrkan. Han sökte in till det musikestetiska programmet, men valde i stället att läsa naturvetenskaplig linje på gymnasiet.

– Jag funderade på att arbeta med datorer eller att bli läkare. Jag är glad att jag valde en bredare utbildning, men mitt fokus under gymnasieåren låg ändå på musiken.

Direkt efter studenten kom han in på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm där han studerade till kyrkomusiker.

– Det var en fantastiskt bra utbildning, dels träffade jag många likasinnade blivande kyrkomusiker, men också så många andra duktiga musiker och jag knöt viktiga kontakter för resten av livet.

Under studietiden gjorde Johan Hammarström inhopp och längre vikariat som organist i Västerås domkyrka och lärde där känna domkyrkoorganisten Agneta Sköld. Hon bildade Västerås domkyrkas motettkör och ledde Mariakören och har också skrivit mycket körmusik.

– Det var Agneta som ringde mig och berättade att det fanns en ledig tjänst som musiker i Västerås domkyrka.

Johan Hammarström var väldigt förtjust i Stockholm och dess musikliv och hade länge tänkt att han skulle bli kvar där. Samtidigt som Johan Hammarström blev erbjuden tjänsten som kyrkomusiker i Västerås domkyrka fick han också ett erbjudande om ett fast jobb som musiker i Oscars församling på Östermalm.

– Jag valde att bli Västerås, det är en så pass ovanlig tjänst i Sverige, det finns trots allt bara 13 domkyrkor i landet.

Johan Hammarström har ett stort intresse för historia och domkyrkans har ett digert musikaliskt förflutet.

– Under 1700- och 1800-talet var domkyrkomusiken i Västerås på dekis, men efter att den nya orgeln invigdes 1898 tog det fart. Man kan säga att musiken i domkyrkan har utvecklats i samspel med att industrialismen också fick Västerås att växa.

Herman Lindqvist tillträdde som organist i domkyrkan 1915 och kom i över 30 års tid bli en viktig person för stadens musikliv. Han är en stor inspirationskälla för Johan Hammarström.

– Herman Lindqvist kommer tyvärr ofta i skymundan av efterträdaren Bror Samuelson som gjorde Västerås domkyrkas musikverksamhet både nationellt och internationellt erkänd. Men Herman Lindqvist var den som fick igång körmusiken och knöt domkyrkan till stadens övriga musikliv. Han var samtidigt musiklektor på Rudbeckianska, en koppling till skolan som var självklar då, men som kyrkan sedan tyvärr har förlorat.

Tidigare organister som Hugo Melin och Gunnar Nordenfors har också influerat Johan Hammarström och att framhäva orgelmusiken har varit en viktig del av hans mission.

– Det tog i synnerhet fart när vi restaurerade orgeln 2009 och startade Västerås orgeldagar, en årlig orgelfestival som äger rum i domkyrkan och andra kyrkor i staden.

Han har under sin tid som domkyrkoorganist arbetat för att stärka kyrkans band med det övriga musiklivet i Västerås. En viktig del av det är det nära samarbetet med Musik- och Operahögskolan vid Mälardalens högskola. Unga sångare och musiker har fått möjlighet att uppträda i domkyrkan och västeråsarna har kunnat njuta av alla de unga musikaliska begåvningar som söker sig till staden från hela landet.

– Det är så roligt att vi har kunnat bli en del av utbildningen på det viset, det är något som är unikt i Sverige. Studenterna får möjlighet att uppträda tillsammans med oss i ett helt professionellt sammanhang.

Domkyrkan är nu en av de största, om inte den största, konsertscenen i Västerås. Under ett år framförs utöver mässorna 130 konserter i domkyrkan och nästan alla är gratis. Bara på lördagarnas orgelmatinéer kommer i vanliga fall 200–300 västeråsare och lyssnar på kyrkomusik från hela världen.

– Och även om den övervägande delen av de som kommer är äldre, så är den nu verkligen blandad, det är något som har hänt, vi har hittat en yngre och bredare publik. Kyrkomusik gör sig också bäst i kyrkan, om du frågar mig ifall jag vill framföra Bachs Matteuspassionen i ett konserthus eller i kyrkorummet, så väljer jag utan att tveka kyrkan.

En viktig princip för Johan Hammarström har varit att hela tiden höja ambitionerna och kvaliteten för musiken i domkyrkan.

– Se dig omkring här i kyrkan så ser du att den är full av kulturhistoria och helt ovärderliga konstföremål, på samma vis måste musiken vara i harmoni med det fantastiska kyrkorummet.

– När jag började här fick jag ta över ledarskapet för Motettkören. När jag träffade dem första gången hörde jag en i kören säga: “Vi får inte bli lika bra som Mariakören”. Jag reagerade direkt, en kör kan inspireras av andra körer, men aldrig jämföra sig, utan arbeta mot sitt eget mål och bli så bra den bara kan.

– Motettkören består till 40–50 procent av samma sångare i dag som då och den har utvecklats enormt under de här åren. Jag brukar säga att körledarskapet är “den sista fungerande diktaturen”. Som konstnärlig ledare måste du veta vart du vill föra kören. De handlar om att sikta högt för att bli så bra som möjligt.

För Johan Hammarström har det också varit viktigt att domkyrkan är en internationell scen där västeråsarna kan ta del av kyrkomusik från andra länder.

– Domkyrkan är förstås viktig för Västerås och regionen, men den ska också vara öppen för resten av landet och världen. Alla som känner mig vet att jag är en “anglofil” och det har blivit mycket engelsk kyrkomusik förstås. När jag själv spelade på King’s College i Cambridge passade jag på att bjuda Choir of King’s College till Västerås domkyrka och det visade sig att de just besökt Sverige under sin allra första världsturné 1936. Sådana musikanter har jag arbetat med få hit till Västerås, sådana som människor annars betalar och reser för att få se.

Musikens kyrkliga och kristna förankring är viktig för Johan Hammarström, att repertoaren och programmen noga följer kyrkoårets gång, något han tyvärr sett att det börjat slarvas med på sina håll inom Svenska kyrkan. Johan Hammarström arbetar också för att kyrkan ska bjuda in och stimulera det övriga kulturlivet, på så vis ser han att den kristna kulturen kan överleva och utvecklas. Under sin tid som domkyrkoorganist har Johan Hammarström beställt 40 nyskrivna verk som uruppförts i Västerås domkyrka.

– Kyrkan talar gärna om sitt materiella kulturarv, alla byggnader och konstverk, men det immateriella kulturarvet, musiken och texterna, är minst lika viktigt. Här har kyrkan tyvärr ofta varit aningslöst och sig själv nog, som när debatten stormade om den nya kyrkohandboken för ett par år sedan.

– All den konst och den musik som finns i kyrkan har den inte bara fått av välvilja, det har nästan alltid varit beställningsverk, tonsättare och psalmförfattare måste också kunna leva för att skapa.

Det har handlat om både mindre och större beställningsverk, bland annat musik av den nu starkt uppseglande engelska tonsättaren Judith Bingham.

– Hennes musik framförs nu av BBC-singers och hon blir uppmärksammad av musikforskare över hela världen.

Storkyrkan i Stockholm hade under en tid sökt en ny organist utan att hitta den rätte. Man bestämde sig i stället för att göra en riktad sökning och erbjöd Johan Hammarström tjänsten.

– Det var ett erbjudande jag inte kunde tacka nej till. I Storkyrkan finns Katedralakademin som arbetar med samtidens teologiska frågor och bearbetar den senaste teologiska forskningen innan den förs ut i församlingarna. Det passar mig bra att vara i det sammanhanget, på samma vis har jag alltid arbetat med att folkbilda om kyrkomusiken.

– I Västerås domkyrka har det oftast varit när jag introducerad ny, modernare och okänd musik som publikens intresse verkligen har väckts. Det viktiga har varit att skriva texter om musiken och ge människor ingångar till symboliken och att kunna tolka vad den handlar om.

Johan Hammarströms ambition är att precis som i Västerås domkyrka stärka Storkyrkans samarbete med det rika och mångfacetterade musiklivet i Stockholm.

– Förr var samarbetet med närliggande Kungliga Operan fullt naturligt exempelvis, det skulle jag vilja väcka till liv igen. Det är egentligen inte svårt, det handlar bara om att våga lyfta luren, det är ytterst sällan du får svaret: “Nej, tack”.

– Storkyrkan har genom åren uruppfört verk av Sven-David Sandström, men jag hoppas på att kunna beställa ännu mer nyskriven musik. Det är också viktigt att kyrkan samarbetar med våra författare, Niklas Rådström är ett bra exempel på det, men vi måste bjuda in den samtida litteraturen om vi vill att den ska bry sig om och intresserar sig för kyrkan.

Något annat han vill utveckla är de livesända och strömmade konserterna.

– Där kan Storkyrkan göra mer. Jag har länge velat göra sändningar av våra konserter här i domkyrkan och nu genom pandemin blev de angeläget att skaffa utrustning och teknik för det. Det fina är att även de digitala sändningarna har fått hundratals tittare och att de dessutom har blivit allt fler över tid.

Nu blir det arbetspendling som gäller för västeråsaren Johan Hammarström. Hustrun och kollegan Eva-Marie Hopstadius fortsätter sitt arbete som organist i Västerås och parets tre barn går i förskolan och skolan, så någon flytt till huvudstaden är inte aktuell.

– Tågen går bra och på de där 50 minuterna resan tar hinner jag jobba med det administrativa så kan jag ägna mig åt andra roligare saker när jag väl är i Storkyrkan.