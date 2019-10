”Jag tar mina idéer till vägs ände, sedan är det stopp” – Stig Fröberg ställer ut sina lekfulla kollage på Kaz Kultur

Efter att i många år slitit i konstens tjänst tog Stig Fröberg tio års paus från den. När han lade av 2005 var han ordförande i Västerås Konstnärsförening, utställningsansvarig på Culturen och arbetade hårt med det egna skapandet. Stig Fröberg tröttnade på allt ihop och började i stället att arbeta som bildlärare på gymnasiet.

Tidigare hade han främst hållit på med måleri, men under sin paus började Stig Fröberg i stället att leka och utveckla kollageformen. För fyra år satte han igång att skapa på allvar igen och har sedan dess bland annat ställt ut på Liljevalchs vårsalong och Grafiska Sällskapet i Stockholm.

– Den stora tjusningen med kollaget är friheten i det. På samma vis som jag sätter samman kollagen, kan jag också ta isär dem och skapa nya. Jag har byggt upp en stor bildbank som jag hämtar ur, säger Stig Fröberg.

Han skapar sina kollage i datorn och arbetar utifrån teman när han sätter samman dem. Stig Fröberg undersöker hur långt han kan utveckla sina uppslag.

– Jag tar mina idéer till vägs ände, sedan är det stopp.

Ett tema i den nya utställningen på Kaz Kultur är religiösa motiv. Stig Fröberg har skapat en hommage till Leonardo da Vincis klassiska muralmålning ”Nattvarden” (1498). Han har undersökt målningens komposition och gjort en egen variant där lärjungarna både är kvinnor och män och uppträder så där som folk lätt gör lite senare på en fest eller middag när alla fått i sig lite grann. Jakob sitter för sig själv och glufsar i sig i sitt hörn av långbordet, medan Judas Taddaios och Simon har avskärmat sig från sällskapet och börjat spela schack i sitt.

– Jag gjorde den här när jag lyssnade på Leonard Cohens sista skiva ”You Want It Darker”. På den finns en låt som heter ”Leaving the Table”, att lämna spelet, och den titeln har jag lånat. I min målning har Jesus gått upp i ett moln just därför att religioner är en sorts idékonstruktioner som är som moln i sin karaktär.

Ett annat religiöst motiv Stig Fröberg undersöker är ”piéta”, det vill säga den sörjande jungfru Maria med sin döde son Jesus i famnen.

– Det finns en rörande bild från terrordådet på World Trade Center i New York 2001 där en brandman bär en annan brandman på det viset. Jag har skapat ett par bilder på samma teman där en man och en kvinna bär sig själva i mindre format i just piéta-ställningen.

Hommagerna rör också annan konsthistoria. Sandro Botticellis berömda målning ”Venus födelse” (1486) blir i Stig Förbergs händer ett kollage där en kvinna eftertraktas av beundrande boxare.

En bild han redan fått mycket uppmärksamhet för är ”Kontakt”, som föreställer en kvinna som håller i en kontaktsladd och en man som har en elkontakt.

– Det är något slags kärleksmotiv, de där två är attraherade av varandra. Det intressanta är att det är hon som håller ”hankontakten” och han ”honkontakten”.

Andra kollage kring könsroller kallar han ”Nyman”, där vi ser män i kostymer som håller om sig själva.

– Det är en sorts ordlek, jag gestaltar en ny mjukare manlighet. När jag testade att göra kvinnor i samma position fick det inte alls samma effekt, vilket säger något om bilden av manlighet.

Stig Fröberg har en sorts underfundig humor i sina bilder och reflekterar också över dess fenomen i sig, som i kollaget ”Brakare”, där en clown helt enkelt släpper en ”brakare”.

– Sådant tycker vi alltid är roligt av någon anledning.

Ett annat tema är drömmar. I ett par kollage ser vi människor som ligger och sover samtidigt som de mest märkliga ting sker kring dem.

– Vi får ta del av deras drömmar, där ser vi att proportionerna blir overkliga, precis sådant som händer när vi drömmer.

En spännande effekt blir det av de kollage där Stig Fröberg har tagit illustrationer på beskedliga barn i stickningsmönster från 50-talet och satt mörka moln över deras huvuden.

– Det är en kommentar om klimatångesten. I dag är det många barn som har ångest för framtiden och att jorden ska gå under, jag har själv hört barn fråga vuxna om himlen ska falla ner snart. Frågan är om det är så sunt egentligen.

Film är ett stort intresse för Stig Fröberg och i tre kollage har han skapat motiv från tre filmer som berört honom mycket, Martin Scorseses ”Taxi Driver” (1976), Ridley Scotts ”Blade Runner” (1982) och Wim Wenders ”Himmel över Berlin” (1987).

– I Blade Runner-kollaget återskapar jag den oerhört starka scenen där Rachael upptäcker att hon är en robot och att alla fotografier på sin familj bara är en del av en livslögn. I kollaget från ”Taxi Driver” ser vi den mycket obehagliga scenen där mannen som spelas av Scorsese själv vill att taxametern ska fortsätta ticka på medan han tittar upp på siluetten av sin fru i ett fönster och ingående berättar vad han ska göra mot henne med sin kniv.

Det morbida temat finner vi också i de kollage som går under namnet ”SKLT” med dansande skelett från medeltida bilder. Ett drag av det obehagliga går också igen de rum som Stig Fröberg möblerar och kallar ”Kurragömma”. Vi ser nämligen skuggfigurer och fötter som sticker fram bakom gardiner och skynken.

– Vi kan se det i gamla Disneyfilmer, hur någon försöker gömma sig och avslöjas av att sina fötter sticker ut.

Ett par av de kollagen kommer nu också vara med i den stora jurybedömda Grafiktriennalen som under nästa år visas i Sverige och året därefter turnerar i de nordiska länderna.

Stig Fröbergs utställning har vernissage i dag på Kaz Kultur och visas fram till den 13 oktober.