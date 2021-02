”Jag vet inte riktigt varför jag började spela hockey”

VIK Hockey är Marcus Kivelä Carlzon moderklubb. I höstas var han iväg en kort sejour till USA, nu har han annat på gång.

– Jag har alltid velat bli hockeyproffs. Vet inte varför riktigt jag började spela hockey över huvudtaget, men det var nog en kompis i förskolan som skulle träna och jag hängde bara på.

Vilken position spelar du på?

– Jag är center, men kan även spela som forward.

Hur skulle du beskriva dig själv på plan?

– Temperamentsfull, fast jag kan behärska mig. Fast ska man vinna kör jag bara på.

Hur är du utanför planen?

– Snäll, trevlig och positiv.

Någon du skulle vilja vara för en dag?

– Michael Jackson, det är min stora idol sedan jag var liten.

Lyssnar du på någon annan musik än Michael Jackson?

– Ja absolut, det blir en del rap, pop och 80-talsmusik.

Vad gör dig glad?

– Det är mycket, men att se andra glada. Kompisar, familj, flickvän, hund.

När blir du arg?

– På småsaker, när saker inte fungerar.

Vad önskar du dig när du fyller år?

– Ingenting faktiskt. Jag känner att jag har det jag behöver.

Hur ska du fira 20-årsdagen?

– Det blir nog med familj och flickvännen.

En bra serie?

"How I met you mother" och "Svensson Svensson".

Drömresan?

– Jag har ingen riktig drömresa, men jag gillar New York. Jag har varit där två gånger tidigare men skulle gärna åka dit igen.

Förebild?

– Michael Jackson.

Bästa årstiden?

– En bra vinter.

Något du är stolt över?

– Mig själv, hur jag är som person.

Var ser du dig själv om tio år?

– Jag spelar fortfarande hockey, men jag vill även bidra med något annat också.

Ett roligt barndomsminne?

– Alla gånger jag varit i Sälen, vi hade stuga där tidigare.

Har du några fobier?

– Småkryp. Jag vet inte varför, det bara är så.

Kaffe eller te?

– Kaffe. Men te är underskattat. Jag dricker mycket te men dubbelt så mycket kaffe.

Hund eller katt?

– Hund. Det är inget fel på katter men hundar är mer personliga.

För- eller efterfest?

– Förfest.

Morgon- eller kvällsmänniska?

– Kväll.

Havet eller poolen?

– Jag gillar havet även om jag inte badar så ofta.

Något du provat men inte kommer göra igen?

– När jag var tio år uppträdde jag som Michael Jackson på SF vid premiären av "This Is It". De skippade reklamen mellan två visningar så jag fick dansa till Billy Jean, jag sjöng inte utan körde playback. Det är inget jag ångrar, men skulle inte göra det igen.

Mer om Marcus:

Fyller: 20 år den 5 februari.

Bor: Borrargatan i Västerås.

Familj: Mamma, pappa, storasyster Rebecca samt hunden Bottaz.

Gymnasiet: Hockeyprofil på Widénska.

Sport (förutom ishockey): ”När jag var yngre spelade jag både innebandy och fotboll, nu blir det en hel del golf. Jag tycker också om att kolla på Formel 1 och amerikansk fotboll. Jag får mer inspiration från andra sporter och jag tror det är bra att koppla ifrån hockeyn ibland”.

Favoritmat: Pizza.

Äter aldrig: Korv stroganoff.

Förebild: Michael Jackson.