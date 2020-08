Jangendahl: ”En olympier, tre SM-guldmästare, en landslagsman är VSK-facit

Men en gång var VSK:s friidrottare bäst i stan. Redan 1905 vid de första tävlingarna på Djäkneberget fanns VSK-are på plats. Uno Zanoni vann exempelvis stav på 270 cm. En imponerande höjd på den tiden.

Året efter, 1906 när Barnens Dag och friidrotten gick samman på Djäkneberget 26–27 juni var 17 VSK-are bland 43 tävlande på plats.

Flera framgångar kom. Gunnar Bolander vann diskus vid invigningen av Herrgärdets idrottsplats och togs ut till OS 1912 i Stockholm. Där hade Bolander ingen bra dag. Blev rejält akterseglad och bara 26:e man. Men han är VSK:s enda sommarolympier.

Axel Måhl, VSK, blir 1911 Västerås första svenska mästare. Vinner stående höjd på 143 cm. Försvarar SM-guldet 1912 på samma höjd. Får också även visa sitt höjdhopp på ett brevkort inför OS.

Nu blir det länge tyst om stora VSK-framgångar. Men 1941–45 blev Karl Erik Ekman ett stort namn i en undanskymd SM-gren. Värmlänningen från Forshaga kom till VSK och vann inte mindre än fem raka SM-guld i stående längdhopp. Serien från 1944 lär fortfarande vara klassiska och rent fenomenal: 3.30, 3.31, 3.41 (svenskt rekord), 3.34, 3.37. Den benstarke värmlänningen vann sina titlar i utklassningsstil. Han tog även ett par SM-medaljer i stående höjd.

1942 den 19 augusti inträffar VSK:s största friidrottsdag. Då blir 26-årige Erik Lifh svensk mästare i höjdhopp vid Stadion-SM i Stockholm. Åke Ödmark, MP, stor favorit, hoppade bort sig. Lifh klarade 192 cm och det räckte till SM-guld. En storsensation ett faktum.

VSK-arens prestation är så mera anmärkningsvärd eftersom uppladdningen totalförsvann. Försenat tåg till Stockholm betydde bommad dörr till rummet som VSK fixat. Lifh tvingades gå "brandvakt" framtill morgonen när han tillsammans med en norrman hittade ett rum.

1945 kommer ännu en Lifhframgång. Han blir SM-tvåa (188 cm) efter Assar Duregård, Skara, överlägsen med 196 cm. Silverplatsen betyder att Erik Lifh blir uttagen som landslagsman mot Danmark i Köpenhamn. Blir trea i höjdhopp på 190 cm efter Duregård, 195, J Hansen 190, dansktvåa. I vind fyra, 185 cm. Sverige vinner höjd med 7–4 och landskampen med 135–68. Erik Lifh blev med detta VSK friidrottens enda landslagsman. I laget fanns också Gunder Hägg och förste VLT-prisinnehavaren, Tore Tellman, Fagersta, tvåa på 10 000 meter efter Gösta Jacobsson, Malmö AI.

Vid Arosspelen 1948 skedde en märklig stafetthistoria. Medaljörerna från OS i London, Arthur Wint, Jamaica, guld på 400, silver på 800, Herb McKenley, Jamaica, silver på 400, och Lloyd La Beach, Panama, brons på både 100 och 200 i London, ville pröva på att slå världsrekordet i svensk stafett, (100, 200, 300, 400 meter). En ovanlig distans.

Men de saknade en man. Valter "Höken" Högberg, VSK, kallades in och fick springa 100 meter, La Beach 200, McKenley 300 och så förstås fantastiska Wint på 400. "Höken" skötte sig fullgott. Wint sprang in på 1:52.0, åtta tiondelar under gällande världsrekord. Givetvis kunde det inte bli godkänt. Men en kul grej och vilket minne för Högberg. Som senare blev IFK-are och SM-trea på 200 meter.

