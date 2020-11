Jangendahl: ”Vad hade hänt om Asea IF startat 1939?”

Aseachefen Sigfrid Edström berättade hos IFK Västerås detta år att Aseas högsta ledning hade starka planer för en ny elitklubb i Västerås.

Namnet: Asea IF.

Nu blev det aldrig så och Edströmsutspel blev aldrig uppmärksammat.

Edström var oerhört sportminded. Han var ordförande i Internationella Friidrottsförbundet och Olympiske kommittén. På det lokala planet hedersledamot i IFK Västerås. Det var vid IFK:s jubileum i januari 1939 som Edström lade sitt förslag.

Varför drev han inte igenom sina tankar eftersom Aseas högsta ledning uttalade sitt intresse. Edström förklarade så här:

– Eftersom de ledande föreningarna i Västerås, Kamraterna (IFK) och Sportklubben är utmärkta att sköta idrotten genomförde jag inte min avsikt.

Vad hade hänt på idrottens front med Asea IF på plan?

Givetvis omöjligt att svara på. Om Asea satsat på fotboll, ishockey, bandy, friidrott exempelvis hade stans klubbar fått konkurrens av en förmodligen penningstark konkurrent.

Ishockeyn hade just startat 1938-39 och VIK hade gjort sina första matcher. Hur hade det sett ut i dag? Ingen vet, bara spekulationer. Asea IF istället för VIK? Något Asea IF blev det inte, jo på Korpsidan.

Inte heller föddes något Västerås United. En idé som Stig Pennemo, klubbdirektör i IFK, förde fram i början av 1990-talet. Meningen var förstås att skapa ett storlag i fotboll. Pennemo som tidigare var stark hockeyledare i VIK var bekant med två klubbar och jobbade oerhört en tid för stor fotboll i Mälarens omgivningar.

Plötsligt blev det tyst.

– Vi var försent ute, konstaterade Pennemo och lade ned grejen.

Kanske var i stället Edström 1939 ute rätt i tid? Men det får vi aldrig klarhet om. På 1970-talet framfördes starka röster för en sammanslagning mellan VSK och IFK. Klubbarna hade några möten men färgerna var för starka. Meningen var främst att få ett div II-lag i fotboll.

Västerås United dök upp igen på 90-talet. Fotbollsalliansen, VSK, IFK, VIK, Franke, SSK och GIF sökte möjligheter att få fram en elitklubb. Ekonomin visade sig för svår. Förslaget hamnade i papperskorgen.

Klubbkänslorna tycks ha varit genomgående för starka. Bara en enda gång finns en lyckad fusion. När IF hoppet gick upp i IFK. Men det var redan 1904.

Givetvis har det förekommit sammanslagningar inom andra sporter än de stora bollsporterna. En del har till och med lyckats. Men tänk om vi haft Asea IF idag!

BERNT JANGENDAHL