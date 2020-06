Jangendahl: ”Vad hände med världsstjärnorna på Arosvallen?”

Gunder Hägg, Arne Andersson och Dan Waern hade det motigt i Västerås. Framförallt i stafett-SM.

Dessutom strulade det rejält för en fjärde världslöpare, Lennart Strand, Malmö AI, olympisk silvermedaljör på 1500 meter 1948.

Strand befann sig inte på Vallen men väl på Vallby vid SM i terräng 1950. Gunder och Arne som reste runt Sverige och sprang ihop stora pengar. Men i Västerås torde bara varit en gång. På SM i stafett 1942 i augusti.

Då behövde inte arrangörerna IFK, VIK och VSK betala en krona. Här tävlade de för sina klubbar, inte för sig själva.

Båda blev proffsförklarade 1945 för brott mot amatörbestämmelserna. Gunder Hägg satte 15 världsrekord, Arne Andersson fyra. 1944 vann Arne över Hägg i sex av deras sju möten. "Evigatvåan", som Arne kallades, kunde han också.

Enda svensk, frånsett Arne, som visade ryggtavlan för Gunder under storhetstiden var Lennart Nilsson, Örgryte. Och det var i Västerås 1942 under sista sträckan på 4x500 meter i stafett-SM. Nilsson en slipad taktiker höll Hägg bakom sig och fixade SM-guldet till ÖIS med fyra tiondelar före Häggs Gefle IF. Arne Andersson sprang andra sträckan i mästarlaget.

6442 åskådare trodde inte sina ögon när Nilsson sprängde målsnöret före den snopna Hägg.

Lennart Nilsson skrev in sig i SM-historien.

Ingen dålig löpare. Svensk mästare både på 800 och 1500 meter mellan 1935 och 1941.

Vid samme SM på Arosvallen signerade Arne Andersson en rejäl tavla. Strax före mål på 4x400 meter tappade han stafettpinnen och då var den da´n förstörd.

Det skulle dröja tre år innan Hägg fick sin stafettrevansch. Då hade han flyttat till Malmö AI. 1945 ägde stafett-SM rum i Norrköpings Idrottspark. Med Hägg och Lennart Strand på banan satte MAI världsrekord, 15.38,6. Ett av Häggs 15 världsrekord.

Som åttaåring såg jag själv i Parken och minns Häggs slutsträcka och målgång. Jodå, Arne var också där, men Hellas blev bara trea.

Dan Waern då? Vad gjorde han på Arosvallen? 8–9 juli 1961 ännu ett stafett-SM med världsstjärnan Waern ansedd som Sveriges främsta medeldistansare före Hägg och Arne, fick följa i deras spår.

Besegrade i spurten på 4x1500 av IFK Lidingös föga bekante Sten Jonsson, IFK Lidingö, besegrade Waerns ÖIS med fyra tiondelar. Kanske tyckte Waern det var motigt. Regnet öste ned, bara 575 åskådare på läktaren. Dessutom hade han en proffsdom hängande över sig.

Märkliga sammanträffande just på Arosvallen för storheterna.

Lennart Strand kom till Västerås 7 maj 1950 för att vinna terräng-SM över 4 km med start och mål vid Vallby. Strand var plötsligt försvunnen vid starten. Inte ens MAI-ledarna visste var han tagit vägen. Just när starten höjde pistolen kom han springande. Hade varit och bytt skor. Höll på att missa loppet, men väl i gång kunde han lätt spurta hem guldet, tre sekunder före Anders Svensson, Kyrkhult. IFK Västerås vann lag-SM med Åke "Ryttern" Andersson sexa, Åke Ohlström nia och Börje Backström 16:e. Det sägs att IFK vann laget för att två av Gefle IF:s fartlöpare tvingades bryta.

Bernt Jangendahl