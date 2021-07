Jansson och Molin Östling (S): Vi tar utanförskapet på yttersta allvar – Svar på ledare 27/6 om socialbidrag

I en ledare beskriver Matilda Molander debatten från kommunfullmäktige gällande ekonomiskt bistånd. Hon tar citat ryckta ur sitt sammanhang och med uppmaningen att släppa prestigen. Tro oss, det finns ingen prestige i denna fråga.

Västerås har arbetat medvetet och riktat mot att motverka fusk och felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd under flera år. Sedan tre år tillbaka finns två socialsekreterare som enbart arbetar med dessa arbetsuppgifter.

Det har lett till att socialkontor ekonomi återkrävde 2,3 miljoner kronor i utbetalt ekonomiskt bistånd under 2020. Motsvarande siffra var 850 tusen kronor under 2019 och 1,2 miljoner kronor under 2018. När Södertälje startade sin verksamhet med att motverka fusk och felaktiga utbetalningar startade de från noll och kunde då på kort tid göra stora besparingar. I Västerås har vi successivt gjort det svårare att fuska vilket gjort att vi också återkräver ekonomiskt bistånd men dessa är utdragna på flera år och syns inte på samma sätt som en ”klump” som i Södertälje.

I Västerås arbetar vi med Västeråsmodellen vilken individ- och familjenämnden godkänt och ställt sig bakom i mars 2020. Den har blivit uppmärksammad nationellt och har lett till att socialkontor ekonomi fått stå värd för flera studiebesök och konferenser. Grunden i modellen är att arbeta med täta uppföljningar i personliga möten med den biståndssökande.

Socialkontor ekonomi arbetar tätt och nära med arbetsmarknadsenheterna som tar emot personer som behöver hjälp med att komma till självförsörjning. Ett exempel på insats inom AME är välfärdsjobben men det finns en rad olika andra insatser med lite olika innehåll och inriktning.

Så, för den som är mer intresserad av hur socialtjänsten i Västerås arbetar med bistånd läs gärna verksamhetsberättelsen för 2020 och handlingsplanen för ekonomi i balans.

Att trycket på försörjningsstödet är stort är mer knutet till den rådande arbetslösheten och ett utanförskap som finns i Västerås vilket vi som kommunala företrädare tar på största allvar och arbetar för att minska.

Staffan Jansson (S)

Kommunstyrelsens ordförande.

Ann-Louise Molin Östling (S)

Ordförande Individ- och familjenämnden.

SVAR DIREKT: Är det inte den förra regeringen, så är det den rådande arbetslöshetens fel att Västerås tillhör de kommuner som har högst andel socialbidragstagare som sitter fast i ett långvarigt biståndsberoende. Socialdemokraterna har haft ordförandeposten i individ- och familjenämnden i Västerås i över ett decennium, men hittar alltid någon annan att skylla på för att det går dåligt.

Efter att underskotten i Individ- och familjenämnden tillåtits bli så stora att de hotade hela stadens ekonomi har åtgärder vidtagits – och det är bra. Men det är fortfarande lång väg att gå för att inte längre tillhöra de sämsta socialbidragskommunerna i Sverige. Molin Östling (S) och Jansson (S) är de två personer som har störst makt över om Västerås kommer att lyckas eller inte. Använd den.

Anmäl text- och faktafel