Jill Johnson och finsk afton – här är veckans nöjesevenemang

Tisdag 28 januari

11.00, Västmanlands läns museum: Visning i barnvagnstakt. Du som vuxen med litet barn är välkommen att få en fri visning av våra basutställningar. Fri entré.

12.30, Västmanlands läns museum: Lunchvisning – Hemmafruar. Länsmuseet och Konstmuseets ger en gemensam lunchvisning. Fri entré.

18.00, Västmanlands läns museum: Visning av utställningen Porträtt, postiljoner och picknick. En utställning som uppmärksammar och visar fotografier från några av de västmanländska kvinnorna som tidigt ägnade sig åt fotografi. Fri entré.

19.00–22.00, Västerås konserthus: The Gathering Västerås med Champion J.R (Movits!). The Gathering #12 är precis som titeln antyder: en tolfte samling av spelningar i raden av flera. Vid detta tillfälle spelar Champion J.R som också är med i gruppen Movits, Jennifer Berndts och Concrete Combination. Under kvällen kommer också Pauline Brunosson, Oskar Henze och Viktor Ankréus att ställa ut konst.

Onsdag 29 januari

18.00, Västmanlands Teater: Soppteater – Hon som kom före. Plats: Teatercaféet.

19.00, Västerås konserthus: Edsbergs Kammarorkester. Ledare: Mats Zetterqvist. Den här orkestern består av studerande vid Kungliga Musikhögskolans spetsutbilding på Edsbergs slott. Vid konserter både i Sverige och utomlands visar den upp en häpnadsväckande hög spelnivå och jämställs med professionella orkestrar i landet. Här blir det musik av bl.a. Bach, Mozart och Beethoven med "fuga" som gemensam nämnare. Spännande är bara förnamnet.

Lördag 1 februari

14.00–16.00, Västmanlands läns museum: WARM UP - En plats för ung kultur. WARM UP är en ny arena där ung kultur är i fokus. Eventet är gratis och till för hela Västmanland. Alla är varmt välkomna och vi bjuder på fika så långt kaffet/te räcker! Program: Fabian & Albert från Aaudio + gäst, föredrag av Född i Farstun - Ung kultur möts, föredrag av Sarah Ameziane - Svenska Hijabis, Open mic (Dj Eka Scratch + Mario P Amigo moderator), Kungen Jazz (möjlighet för dansare och improvisera).

19.30, Västerås konserthus: Jill Johnson 'Me & Miss Rose'. Jill Johnson och Liz Rose på efterlängtad Sverigeturné! Jill Johnson och hennes nära vän, den framgångsrika låtskrivaren, Liz Rose, åker ut på en av dem efterlängtad Sverigeturné. Tillsammans har de under åren skrivit stora delar av Jills låtskatt och den tar de med sig ut på resan tillsammans med många härliga historier!

20.00–01.00, Bankiren: Finsk afton.