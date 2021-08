Johan, 28, är internationell regissör: ”Skulle vilja leda ungdomsteater i Västerås”

Anmäl text- och faktafel

Johan Barks intresse för teater började redan i skolåldern.

– Nu i efterhand förstår jag att det bodde en teaterapa i mig redan som liten.

– Men jag har varit tvungen att kväva den. I skolan där jag gick, Viksängsskolan, var vi en excentrisk grupp som spelade i band, vi sågs som udda, men kunde förena oss i det.

Carlforsskas estetiska program väckte intresset för musikal och teater.

– Jag jobbade med teatergruppen Awake projects, och turnerade bland annat till Fringefestivalen i Edingburgh. Där träffade jag många internationella teatermänniskor och blev nyfiken på mångfalden.

– Det kan ta tid att komma in på scenskolor i Sverige, och jag var för otålig. I Storbritannien finns fler skolor och större chans att komma in.

Johan kom in på en treårig utbildning på Rose Bruford College i London och snöade in på att regissera. Sommaren 2015 deltog han i ett femveckors sommarprogram på Long Island i New York.

– Det är ett kulturcenter där konstnärer bjuds in av avantgardsregissören Robert Wilson. Första året var jag deltagare. Året efter fick jag jobba som projektassistent för regissören, vilket jag gjorde varje sommar fram till 2019. Sedan satte corona stopp för programmet.

I London regisserade Johan den första engelska teaterproduktionen någonsin som är baserad på Tomas Tranströmers verk, ”The Crossing Place”, som spelades i Västerås på Västmanlands teater 2017.

– Jag visade runt de brittiska klasskamraterna i Västerås, bland annat fick se stenpoesin med Tranströmers dikter.

Då hade britterna röstat om EU, och Johan fattade ett beslut.

– Efter Brexitomröstningen gjorde jag en markering för mig själv, att lämna Storbritannien. Jag kände inte igen mig längre i det politiska landskapet, som blev kargt, stängt och uteslutande.

Det blev The Lir National Academy of Dramatic Arts, kopplat till Trinity College i Dublin, där lärarna var yrkesutövande regissörer, innan Johan flyttade hem igen och fick jobb som regiassistent på Kulturhuset i Stockholm och sedan som producent på Örebro länsteater.

–Jag hade tur som kom in i branschen så snabbt. Jag märkte att jag fick stångas lite extra, vissa dörrar öppnas lättare om man gått de svenska scenskolorna.

Strax innan pandemin bröt ut hade Johan fullt upp.

– 2020 blev ett spännande år för mig, på gott och ont. Jag jobbade som regiassistent till teaterns konstnärliga ledare i Örebro, Rikard Lekander. Vi satte upp ”Vem är rädd för Virginia Wolf”, som hann gå till premiär. Samtidigt projektledde jag ett samarbete mellan Örebro länsteater, Svenska radiokören och Svenska kammarorkestern och satte upp Beethovens ”Fidelio”, som spelades i Örebro, och i Stockholm, Bryssel, Paris och Essen.

– Jag var helt slut efter den hektiska perioden, och flyttade hem till Västerås. Tack vare kontakter fick jag sommarjobb som projektledare för unga gatumusikanter på Växhuset i Västerås, och som arbetsledare för Östra Holmen, där jag är i år igen. Det är otroligt kul att se ungdomar växa.

Hösten 2020 upplevde Johan en rejäl kontrast mot det relativt fria livet i Sverige.

– Jag blev inbjuden till min gamla skola i London i fem veckor för att regissera förstaårseleverna. När jag kom dit fick jag sitta inlåst på ett enkelt hotell i karantän i två veckor. Det var helt surrealistiskt.

Därefter hem igen, till Västmanlands länsteater som regiassistent för ”Ett dockhem”.

– Det var roligt att få jobba professionellt på hemteatern. Men det var en stor sorg att en sådan fin föreställning inte fick en publik den förtjänade, de drog i bromsen i premiärveckan.

Sedan årsskiftet är Johan är regiassistent på Stockholms Stadsteater för regissören Ronny Danielsson och har repeterat ”Sound of Music” på Kulturhuset på Stadsteatern i Stockholm hela våren.

– Vi har fått repetera med munskydd och två meters avstånd, väldigt annorlunda.

Vad drömmer du om att regissera i framtiden?

– Jag har sett pjäser i London som jag skulle vilja vara först på bollen att översätta, några oupptäckta juveler. Sedan finns det några skandinaviska klassiker som jag vill göra min egna tolkning på, som går att problematisera ett varv till.

Varför ska man begränsa en teateruppsättning till något du redan ser på gatan?

– Jag tycker teater ska vara lättillgängligt, det är intressant att se vad kan kan göra med hundra år gamla pjäser. Jag är färgad av internationella regissörer, de är inte så bundna av en förutfattad mening av vad som är "rätt och fel", och hur det "ska"vara.

Johan vill att teater ska vara lite överdrivet och knasigt, och inte alltid seriöst.

– Jag tycker att teater som konstform fortfarande är katastrofalt bundet av den psykologiska realismen, att det ska vara så realistiskt som möjligt. Varför ska man begränsa en teateruppsättning till något du redan ser på gatan?

Johan Bark:

Ålder: 28.

Bor: Stockholm, uppvuxen i Västerås.

Familj: Mor, bror, farföräldrar.

Yrke: Regissörsassistent på Stockholms stadsteater, arbetsledare Östra Holmen. Samarbetar med olika teatergrupper. Programlägger ett uppträdande på Sergels torg i samband med Nobelpristagarnas avslöjande i höst.

Förebilder: Robert Wilson och Ronny Danielsson, helt enkelt för att de gett mig mest ansvar, satt press och förväntan så jag fått tillåtelse att växa.

Fritid: Jag är priviligierad att jobba i en bransch där arbete, fritid och socialt sammanhang flyter ihop. Laga mat, resa.

Framtidsdröm: Skulle gärna vilja leda ett ungdomsteaterprojekt i Västerås där ungdomar får göra allt själv, kanske till och med skriva pjäsen.

