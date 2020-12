John Le Carré lämnar bordet – Dan Linder minns spionromanens mästare

Att vara välunderrättad innebär att du äger kunskap som ingen annan känner till, eller tror du känner till, eller mycket väl vet att du känner till.

En författare som är välunderrättad är inte bara påläst utan har även förstånd att hålla tyst om vissa saker.

Den senare kategorin har författaren John le Carré gjort till en vetenskap med sina böcker.

Livsverket klarar sig ypperligt utan skottgluggsglamour i spännande miljöer, sålunda motgiftet till Ian Flemings böcker om agent 007, James Bond.

I sina 25 böcker under 60 år vänder le Carré upp och ner på den brittiska underrättelsetjänsten. Melankoliska män med novemberregnets väta på tweed-kavajens axlar och arbetsveckorna i MI5:s högkvarter (Military Intelligence, Section 5) på Curzon Street i London… och alla dessa möten, dekret och protokoll där den röda stämpeln märkt TOP SECRET får slita hund. Kontorsstolarnas gummitassar gnisslar mot linoleumgolvet medan luften i sammanträdesrummet antar ett gulblekt skimmer av cigarettröken. le Carrés spionvärld är lika ovädersgrå som ambivalent: spioneri och kriminalitet, var går gränsen?

Rörande vår tillvaro på jorden har poeten T.S Eliot liknat den vid ”a wilderness of mirrors”, en ödemark av speglar. Varthän människan än vänder blicken, finns alltid en bit av henne själv med i glasets reflektioner. Fragment och brottstycken skapar en helhet, likväl som att människan omvandlar lögner till oemotsägliga sanningar på vilka andra lögner vilar.

Allt detta förstår John le Carré, född som David Cromwell i Dorset, England den 19 oktober 1931. Redan som femåring har han den brittiska underrättelsetjänsten i bakhuvudet. Hans pappa Ronnie är en vilseledande charmör, extravagant affärsman i lurendrejeribranschen och enligt sonen ”i total avsaknad av social förmåga.” Den unge Davids mamma får nog, lämnar hemmet. Pappa Ronnie är borta flera veckor i sträck, sonen finner tröst i fantasin och intalar andra – till slut sig själv – att pappan egentligen är hemlig spion ute på uppdrag.

Den författare som debuterar 1961 med "Telefon till den döde" ("Call of the Dead") och får sitt genombrott med "Spionen som kom in från kylan" ("The Spy Who Came In from the Cold", 1963) är mycket riktigt välunderrättad. le Carrés värld glänser av tusentals speglar i ödemarken, där bländande solkatter lätt förleder blicken. Att rigga så kallade ”honey traps”, honungsfällor, ofta med hjälp av damer, är en skön konst. Likaså pågår jakten på nästa ”mullvad”, en person som i smyg läcker information till främmande makt.

Recensenterna berömmer le Carré för de intrikata skildringarna av MI5. Han väntar drygt 30 år med att berätta att han själv varit yrkesverksam som spion.

Färdvägen dit går via militärtjänsten, därefter studier i Zürich. Ett kort mellanspel som lärare i tyska vid engelska privatskolan Eton, vidare till brittiska ambassaden i Bonn under fem år.

I Bonn stiger han in som ambassadsekreterare och ut som spion. Då och då gör han resor till London, bland annat för att skaffa eleganta kostymer som det anstår en man på diplomatiska uppdrag. Vid ett tillfälle åker han över Battersea Bridge och upptäcker ett franskt skrädderi som annonserar på ett tak intill med firmanamnet i storformat: LE CARRÉ.

Här förvandlar sig David Cromwell till John le Carré. När hans första bok kommer ut i början av 1960-talet har han ett decennium av spionhistorier att använda som råmaterial. Att välja en pseudonym till sina böcker har även en praktisk anledning. Han är som statsanställd med utrikestjänst enligt kontrakt förbjuden att ge ut böcker i eget namn.

Under de 46 år (1945-1991) som kalla kriget pågår, befinner sig världen i en storpolitisk tennismatch där blickarna vandrar från väst till öst, öst till väst, väst till öst… Det är en tid av förräderi i alla läger. Höga poster inom MI5 med djup insyn visar sig vara dubbelagenter. Många hoppar av till Moskva, som superspionen Kim Philby, vän med le Carrés skrå-broder inom underrättelsetjänsten och även han författare – Graham Greene.

Efter kalla kriget tar sig le Carré an den pensionerade spionen Harry Pendel i boken "Skräddaren i Panama ("The Tailor of Panama", 1996) som efter många år under täckmantel genomför ett sista uppdrag.

I "Den trägne odlaren" ("The Constant Gardener", 1999) står diplomaten Justin Quayle inför sitt livs moraliska dilemma när ett mord i Kenya visar sig ha direkta kopplingar till de högre skikten inom den internationella läkemedelsindustrin.

le Carré är hantverkaren som aldrig visar sina tricks. Många författare, bland dem Margaret Atwood och Stephen King, håller honom som förebild när det gäller att omärkligt plantera ting eller händelser som i själva verket spelar en avgörande roll i berättelsen.

Därför är det fascinerande att läsa Adam Sismans biografi över John le Carré från 2016 hur spionförfattaren improviserar fram sina intriger mot en given upplösning. Han ger karaktärer som Alex Leamas, Andrew Osnard eller George Smiley en kvardröjande doft av brittiskt 1950-tal i rock, hatt och glasögon, redo att med valda vapen röja problemen ur vägen.

Som gammal underrättelseagent har le Carré tigit om privatlivet: ”Jag har aldrig varit den perfekte maken eller mönsterpappan.”

Allt han önskat är att förbli mannen vid skrivbordet i skenet från lampan.

Nu är emellertid lampan släckt och eventuella handlingar effektivt undanröjda. Som om alla de äventyr i väst och öst som le Carré skapat för oss att läsa egentligen bara varit skärvor av vår egen inbillning, sinnets lömska spegeltrick. Samma känsla gror alltjämt i miljoner läsares hjärtan sedan sex decennier, uppger välunderrättade källor.

Dan Linder