Josefiné Josefsson: Skrivandet som verklighetsflykt och vän

Jag minns somrarna. Alla mina klasskamrater som semestrade i Europa fastän de hade fått långt ifrån alla rätt på geografiprovet om världsdelens huvudstäder, floder och bergskedjor. Det hade jag minsann fått men min familj hade aldrig råd att åka på semester och eftersom jag saknade atletiska färdigheter blev jag aldrig någon fotbollstjej som under somrarna kunde ägna tiden åt att på sportfältet jaga en boll fram och tillbaka, f r a m och t i l l b a k a. Jag upptäckte tidigt att det enda jag kunde och var bra på förutom att läsa, var att formulera mig. Att i tal eller text berätta något. Jag minns somrarna, den följande hösten, vintern vilken aldrig tog slut och våren. Åh, vad jag minns våren. Jag vet att om jag klipper med ögonfransarna och fäster blicken på de vita tapeterna för att verkligen kunna tänka efter, kommer det att slå mig att jag spenderade majoriteten av min barndom ensam. Däremot minns jag det inte som att jag någonsin gick runt och kände mig särskilt ensam. Kanske var det paradoxalt nog skrivandet, som livnär sig på den ensamma människan, som tog hål på min ensamhet. Jag misstänker att skrivandet är mycket mer kolossalt än jag först trodde.

Succéförfattaren Fredrik Backman säger i sitt sommarprat att han alltid varit väldigt dålig på att hantera verkligheten och att det därför inte är konstigt att han har ett jobb vars hela premiss är att sitta ensam i ett rum och knappa på sin dator. Det är inte konstigt att han blev författare eftersom han ända sen barnsben sökte sig så långt bort realiteten det bara var möjligt. Nobelpristagaren i litteratur 1947, André Gidé beskrev skapande på samma sätt när han sa att konstnärens enda behov är den egna världen till vilken endast han själv har nyckeln. Jag minns mitt inträdande till den egna världen. Det var mamma som gav mig nyckeln dit när hon under en av de där första somrarna gav mig en svart skrivbok med röda kanter. Att jag gediget fyllde den där boken med berättelser får mig dock inte att betrakta skrivandet på samma vis som Backman. Skrivandet för mig har aldrig varit flykten bort från verkligheten. Skrivandet för mig har varit närmandet av den.

Västeråsförfattaren Lars Gustafsson sa en gång att han skapar som bäst när han tänker på något annat och där liknar vi nog varandra. Skapandet är oändligt, det händer hela tiden. När vi klär på oss, kokar kaffe, kastar sopor. Resultatet blir att jag sätter mig ner och försöker formulera något. Formuleringsförmågan, den som på många många sätt formade mig till den jag är idag. Men det finns något gemytligt över skrivandet och således också läsandet, som ju alltid är ett resultat av skrivandet då allt du läser, någon gång också skrevs. Den tyske litteraturvetaren Wolfgang Iser beskrev mysteriumet genom att säga att “Läsandet är en arena där författaren och läsaren tillsammans uppför ett fantastiskådespel”. Det är kanske skådespelet som intresserar mig allra mest. Interaktionen mellan författare och läsare, samma interaktion som en gång gav upphov till Wayne C Booths myntning av begreppen implied reader och implied author. Kanske finns det i varje text en tänkt läsare och kanske är det den tänkta läsaren jag umgicks med som barn. Kanske var det den tänkta läsaren som fick mig att känna mig mindre ensam.

Virginia Woolf då? Hur många skrivande människor har inte tack vare henne längtat efter det egna rummet och således också satt sig där? Möjligheten finns att Woolf inte syftade på det faktiskt avskilda rummet utan endast gestaltade drömmen om kvinnans rätt att få skapa något eget. Ändå sätter vi oss i ett rum så långt bort från sällskap det bara går med förhoppningen och tron om att skrivandet behöver sin tystnad och tomhet. Susan Sontag menade att “One can never be alone enough to write” varför ensamma människor nog kände sig bekväma med att också kalla sig skrivande människor, vice versa. Jag tror att det är här det börjar brännas hos mig. Aj. Det är här det gör ont. Marguerite Duras, skrivandets Zlatan, skrev i sin bok Att skriva att “Det måste alltid finnas ett avstånd till andra människor runt personen som skriver böcker. Det är en sorts ensamhet. Det är författarens ensamhet, skrivandets ensamhet”. Om Duras har rätt, vilket hon med störst sannolikhet också har, finns det en ensamhet i mig också. En omfattande vidsträckt ensamhet som får mig att vilja skapa. Kanske är det upptäckten av ensamheten som smärtar, kanske är det därför jag så gärna vill namnge den på nytt.

Att skriva prosa eller poesi är att berätta och att verkligen tro på berättelsen man skapar. Tro att den är begriplig, tro att den räcker, tro att den har ett värde. Mara Lee menade att “den som verkligen utsätter sig för skrivandet, riskerar sig själv och offrar något” och jag misstänker att uppoffringen är tron på berättelsen. Tron om att den är begriplig, tron om att den räcker, tron om att berättelsen har ett värde. Samma berättelse som om man har tur (eller otur beroende på hur man ser saken) ska hamna i en annan människas händer. Hos en läsare. Då är jag inte längre drottning över min berättelse och även om chansen är stor att den faktiska läsaren liknar min implied reader finns också risken att läsaren är någon helt annan än den jag i min skapandeprocess föreställde mig. Läsaren kanske aldrig blir den läsare som höll mig sällskap som barn och kanske måste jag bara finna mig i det. Sörja och stänga in mig i det egna rummet. Fundera på nya karaktärer med nya känslor och viljor. Ta till mig av Bodil Malmstens råd “Försköna inte, förfula inte, förfalska inte det du finner, det du skriver är skrivet, fiktivt men i boken sant”. Och mina karaktärer ska på de inte längre blanka sidorna dansa sig in i en ny läsares kropp. Olof Lagercrantz skrev i Om konsten att läsa och skriva att “De människor vi möter i böcker liknar de levande. De talar som vi, andas som vi, gråter och skrattar som vi. Men sträcker vi ut armarna för att omfamna dem griper vi i tomma luften”. Jag måste kanske be om att få ångra mig. Uppoffringen Mara Lee pratar om är nog inte tron på berättelsen. Uppoffringen är att behöva räkna med att ingen läsare sträcker ut armarna för att omfamna dina karaktärer. Att behöva inse att den läsare som höll dig sällskap som barn, aldrig fanns på riktigt.

Jag har alltid skrivit. Under hela mitt liv har det bara gått fem månader under vilka jag inte skrev ett enda ord. Och det enda jag kommer ihåg från de fem månaderna är att jag inte skrev. På så vis kanske skrivande, eller skapande i generell mening, gör större avtryck på oss än vad vi själva reflekterar över. Mot den bakgrunden är det heller inte främmande att konstatera läsningens betydelse som med sin läkande kraft, genom exempelvis biblioterapi, kan få människor att förstå sig på sig själva och världen de lever i.

Donna Tartt sa att “A book is a dream, a dream we dream together. A Communal dream” och jag vill nicka tills jag får nackspärr när jag läser det första gången. Den kollektiva drömmen som föddes genom en människas längtan efter att berätta något och tog vid i samma ögonblick som en helt annan människa fick det berättat för sig. Hade jag som jag som tonåring önskade, fått byta ut min formuleringsförmåga mot fotbollsfärdigheter skulle jag med störst sannolikhet så här i efterhand känt mig som Ronald Wayne, snubben som sålde sin andel i Apple för 800 dollar. Andelen hade 2011 varit värd 35 miljarder dollar. Och jag hade aldrig blivit jag om jag slutade skriva.

Jag kommer alltid att minnas somrarna och inte bara för att jag har ett bra minne utan också för att jag berättat om somrarna. I alla mina berättelser finns spår av människorna jag stötte på som barn. Finns ljud som liknar de jag själv en gång hörde. Och varje gång jag är på besök hos min mamma tittar jag per automatik mot bokhyllan i hallen. Det är som en reflex. En rädsla för att den en dag ska vara borta. Jag kan andas ut för precis som vanligt står den kvar. Den svarta skrivboken med röda kanter. Jag skrattar ofta åt felstavningarna och åt illustrationerna vilka inte alla gånger är vackra. Det bränner till i bröstet på mig och inte för att den där boken tog mig med på en färd bort från verkligheten utan för att den där boken hjälpte mig att fara ännu närmare det som faktiskt fanns. Skrivandet hjälpte mig inte bara att förstå mig själv och världen utan gav mig också min allra första kompis. Min tilltänkta läsare. Jag står i evig tacksamhetsskuld.

Josefiné Josefsson är poet, författare och student. Hon tilldelades förra året VLT:s Stipendium till Lars Gustafssons minne för sin diktsvit "Förlåtsagor".