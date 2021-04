Juden som byggde Hallstahammar – Herman Friedländers historia påminner om invandringens och mångfaldens betydelse för det moderna Sverige

En av den nyckfulla historiens mörkt ironiska motsägelser är att det var i Tyskland som judarna först fick sin frihet och sina medborgerliga rättigheter, det land som sedan skulle göra sig skyldig till Förintelsen och gränslös antisemitism.

Vid 1700-talets början levde i många tyska städer judar under beskydd av kejsaren eller den lokala fursten. I lilla Strelitz i Mecklenburg-Vorpommern blomstrade det judiska livet under det hertigdöme som grundades av Adolf Fredrik II 1701. Stadens judar fick omgående fritt ägna sig åt handel och utöva sin tro. Det var inte endast av civiliserad välvilja, Adolf Fredrik II, fjärde generationens ättling till Gustav Vasa, insåg också att fritt verkande judar var detsamma som en god ekonomi. Strelitz blev något av en fristad, judar flyttade dit från hela Europa och vid 1800-talets början var var fjärde invånare i staden jude. Men då utmärkte sig inte Strelitz längre något särskilt, i synnerhet efter att Preussen infört lika liberala religionslagar 1869 hade så gott som hela Tyskland blivit en förhållandevis god och fridsam plats för judiskt liv.

Uppe i Sverige hade denna utveckling gjort starkt intryck på den upplysta änkedrottningen Lovisa Ulrika som tidigt pläderade för att öppna landet för judisk invandring. Den stukade stormakten i norr var vid den här tiden svårt efterbliven på flera vis. Sedan 1600-talet hade diskussionerna pågått om att likt Danmark öppna landet för invandring, men den store rikskanslern och statsingenjören Axel Oxenstierna var en kraftfull motståndare till alla andra främlingar än flitiga och yrkesskickliga vallonerna och inom ståndsriksdagen var främlingsfientligheten sedan dess kompakt, i synnerhet hos de riksdagsledamöter som inte var frälse.

Lovisa Ulrikas son, Gustav III, genomförde en statskupp 1772 och tvingande fram en ny regeringsform som stärkte det upplysta kungahusets makt. Nu kunde det goda förnuftets ljus äntligen få skina fritt och han bestämde sig för att öppna rikets gränser för Europas lukrativa judar.

De första så kallade “skyddsjudarna” slog sig ner i Sverige under 1770-talet, men tilläts endast bosätta sig i de viktiga storstäder Stockholm, Göteborg, Norrköping och så småningom även Karlskrona. De kom i huvudsak från det redan fria Tyskland och deras skäl var framför allt ekonomiska, Sverige betraktades som underutvecklat och det fanns stora möjligheter till lönsamma investeringar. De judiska affärsmännen rönte också mycket riktigt raskt stora finansiella framgångar i det arma riket som annars levde på minnen från fornstora dar.

Efter knappt tio år av judisk invandring reglerades judarnas rättigheter i Sverige enligt Judereglementet som betraktade de omkring tusen judarna som en egen nation med ansvar för sin egen rättskipning och fattigvård. De fick inte beblanda sig med svenskarna hur som helst och fram till andra delen av 1800-talet var det förbjudet för svenska judar att gifta sig med andra landsmän än judar och att rösta i val. Även om många av de judiska familjerna var finansiellt starka skulle de fortsätta vara förhållandevis få i Sverige.

Några av de köpmannasläkter som etablerade sig i landet var Shück, Hirsch, Josephson och Friedländer. Heyman Schück var ännu inte 30 år gammal när han kom till Sverige 1802. Han föddes i Schlesien där judarna “befriats” från österrikiskt förtryck i samband med att Preussen erövrade regionen 1745. Schlesiens judiska befolkning fick på så vis betydligt fler rättigheter, bland annat rätten att flytta därifrån. Schück begav sig till Sverige och började arbeta som bokhållare för David Hirsch som tio år tidigare lämnat Strelitz för Stockholm och där hunnit bygga upp en ansenlig textilindustri. Hirsch hade bokstavligen börjat sätta färg på svenskarna genom sina grälla kläder som blev mäkta populära hos allmogen. Schück gifte också in sig i familjen och byggde tillsammans med sin svärfar upp en fortsatt välmående firma, han kom också att bli judarnas viktigaste representant i Sverige och företräder den judiska “nationen” gentemot regering, riksdag och myndigheter.

När Heyman Schück gick bort 1834 fanns det ingen lämplig arvtagare av företaget som under några år drevs vidare av hans änka Beata Schück under namnet H. Schücks Enka & Co, men så småningom breddades ägandet bortom familjen. Två andra judiska invandrare från Strelitz, Siegmund Friedländer och August Josephson, köpte in sin sig och företaget fortsatte att utvecklas till en enormt framgångsrik textilgrossist.

Efter Friedländers och Josephsons död togs firman över av den förstnämndes son, den 25-årige Herman Friedländer. Det är dennes liv och gärning ekonomijournalisten Johan Schück skildrar i den nya boken “Herman Friedländer – En svensk judisk historia”.

Friedländer var vad vi i dag skulle kalla “riskkapitalist”, han tog överskottet från sin lönsamma textilfirma och investerade i branscher han trodde på. Hans viktigaste investering var i det som skulle bli Bulten i Hallstahammar. Blott 30 år gammal var Friedländer en av Stockholms mest förmögna personer och han gjorde ett viktigt bidrag till Sveriges industrialisering genom att 1873 gå in som störste ägare i ingenjörerna Nils Peterssons och C. Gottfrid Rystedts nybildade lilla verkstadsfirma Bultfabriks-Aktiebolaget. De ville tillverka bultar, muttra och nitar i en form av standardiserad produktion som då över huvud taget inte fanns i Sverige, men som behövdes till landets allt fler järnvägar och skeppsvarv. Friedländer var sedan styrelseordförande och kassadirektör i Bulten under 46 år, det vill säga resten av sitt liv.

Han trodde på Bulten därför att det var idealiskt beläget i malmrika Bergslagen. Produktionen förlades i det gamla järnbrukets lokaler som sedan 1600-talet legat vid Kolbäcksån. Dessutom fanns Strömsholms kanal att tillgå för godstransporter ut till Östersjön och exporten utomlands. När företaget grundades hade det endast 17 anställda, men i takt med att Bulten växte så ökade också Hallstahammars befolkning och när bolaget firade sin 50-årsdag 1923 hade orten vuxit till 3 000 invånare.

I början tillverkade Bulten 400 ton bultar och muttrar om året, ett halvt sekel senare hade produktionen ökat till 6 000 ton. Arbetena vid fabriken gick i arv mellan generationerna och i Hallstahammar talade man med stolthet om att vara en “bultare”, att vara anställd vid Bulten var det allra finaste.

Yrkesskickligheten ansamlades i orten, men den fackliga organiseringen motarbetades av företaget. Schück värjer inte för skuggsidan av framgångssagan i sin bok, de bolagsägda bostäderna var trånga, saknade vatten och avlopp och de flesta Hallstaborna förpassade till att hälsovådligt förorenade Kolbäcksån för både matlagning och tvättning. Arbetarna jobbade utan skyddsutrustning i intensiv oljelukt och öronbedövande ljud och temperaturen i fabriken växlande mellan svinkyla och brännande hetta. Skadade de sig hade företaget en egen sjukstuga. Tjänstemännen bodde i större och bättre bostäder, men dessa var fullständigt reglerade av företaget som bestämde standarden intill detaljer som hur många äppelträd var och en fick ha i trädgården.

Bulten tillät inte sina anställda att organisera sig för att förbättra sina villkor och företaget byggde själv en samlingslokal, Bultlokalen, för arbetarna för att hålla koll på dem. På så vis skulle det dröja fram till mitten av första världskriget innan “bultarna” bildade sin första fackförening och enda fram till slutet av 50-talet innan de öppnade sitt eget folkets hus. Allt det där brydde sig inte Friedländer om där han satt och räknade slantarna på sitt kontor i Stockholm.

I dag är bergsingenjören Hans von Kantzow, Kanthals grundare, ett mycket mer levande namn än Friedländer bland Hallstaborna. Kantzow tillträdde som disponent och verkställande direktör för Bulten 1918 och förblev så fram till 1957. Men det var Friedländer som stod för den ekonomiska stabiliteten i Bulten under företagets första 46 år och som förde det genom elektrifieringen och mot den enorma produktionen. När Friedländer gick bort arbetade 500 personer vid Bulten, var sjätte Hallstabo, och aktiekapitalet var värderat till tre miljoner kronor (ungefär 84 miljoner kronor i dagens penningvärde).

Friedländer är för eftervärlden kanske mer känd som stor konstmecenat (han frotterade sig med både Anders Zorn och Carl Larsson) och en filantrop som donerade enorma summor till bland annat Stockholms högskola (i dag universitet), Handelshögskolan och Försvarsmakten. Hans engagemang för de äldres väl levde vidare genom Herman Friedländers Ålderdomshem och Judiska Hemmet i Stockholm.

Schücks bok är inte minst en viktig skildring av det judiska livet i Sverige och judarnas betydelse för vårt lands utveckling. Han berättar om hur raskt de judiska köpmännen, trots begränsade rättigheter, blev en viktig och inflytelserik del av societeten i de svenska storstäderna som drev på för viktiga politiska liberaliseringar som skråväsendets avskaffande liksom upphörandet av Judereglementet och judarnas nya status som “mosaiska” svenskar och fullvärdiga medborgare. Deras affärsskicklighet och uppfinningsrikedom fick också stor betydelse för det svenska näringslivet. Schück redogör även för den mörkare historien kring den ihärdiga antisemitismen i de svenska folklagren och de inre striderna mellan de sekulariserade och högborgerliga judarna från Tyskland och de djupt religiösa och ortodoxa ryska judarna som flydde fattigdomens och förföljelsens Tsarryssland till Sverige under 1800-talet.

“Herman Friedländer – En svensk judisk historia” berättar en viktig och närmast bortglömd del av Hallstahammars historia som förbinder orten med de stora förloppen och påminner om invandringens och mångfaldens betydelse för framväxten av det demokratiska och välmående Sverige vi lever i dag.

