JUST NU: Efter nagelbitaren – Tusse vidare till final: ”Vi gjorde det!”

Under tisdagskvällen fick Tusse Chiza framföra låten ”Voices” framför en stor publik – för första gången någonsin. Hela 3 500 personer släpptes in i Ahoy arena i Rotterdam under Eurovision Song Contest 2021:s första semifinal.

Vid 23-tiden stod det klart att 19-åringen från Tällberg gått vidare till finalen som äger rum på lördag den 22 maj. Även Norge, Israel, Ryssland, Azerbaijan, Malta, Litauen, Cypern, Belgien, och Ukraina tävlar vidare.

– Det kommer att bli en stark final på lördag med den här starten, säger Edward Af Sillén i SVT:s sändning.

Vi gjorde det!

När finalisterna presenterades var Sverige det åttonde bidraget att läsas upp, av tio. Tusses nervositet gick rakt igenom tv-rutan.

I SVT:s uppsnack inför ESC-sändningen berättade hans bonusmamma Viktoria Psilander att tanken just hade slagit honom att Sveriges Eurovisionresa faktiskt skulle kunna sluta här. Det hade i sådana fall varit andra gången någonsin i tävlingens 65-åriga historia.

– Han kom på igår: ”Herregud, tänk om jag åker ut. Vad hemskt, Sverige ska ju inte åka ut.

Så blev inte fallet, och det var en glad och lättad Tusse som tog emot programledarnas besked.

– Vi gjorde det! skriker han i ett kort filmklipp som han publicerat på Instagram.