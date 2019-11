JUST NU: Fyra bilar i krock på E18 – vägen avstängd

Anmäl text- och faktafel

När räddningstjänsten kom till platsen visade det sig att fyra bilar var inblandade i olyckan, som hade skett i riktning mot Västerås.

E18 stängdes efter olyckan av helt i riktning mot Västerås under räddnings- och bärgningsarbetet, räddningstjänsten uppgav strax efter 16 att vägen troligtvis skulle vara avstängd en timme framåt. På platsen var kön strax innan 17 cirka sex kilometer lång enligt VLT:s reporter.

– Bilarna står lite illa till, men trafiken ska flyta åt andra hållet, även om det kan gå lite sakta, sa inre befäl då till VLT.

Trafiken leddes enligt trafikverket om via väg 619 via Hallstahammar, väg 555 och väg 622 till trafikplats Västjädra under avstängningen.

Enligt polisen fördes två personer till sjukhus efter olyckan, alla bilar behövde bärgas från platsen.

Artikeln uppdateras.

Positionen på kartan bygger på preliminära uppgifter.