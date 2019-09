JUST NU: Kraftiga förseningar – massivt signalfel stoppade tågtrafiken

Felet inträffade vid 15-tiden under eftermiddagen. Sedan dess har det varit störningar i tågtrafiken. Och vid Örebro Centralstation stod trafiken helt still under en tid, enligt Trafikverket.

– Det är först när vi har personer på plats som vi kan undersöka varför det blivit fel och när vi kan åtgärda det.

Strax innan klockan 16.00 var problemet löst. Men då hade alla avgångar förseningar försenats.

– Jag åker tåg varje dag, men jag tycker inte att det händer så ofta. Men det är klart att det är tråkigt, säger resenären Catrine Rusthoi och fortsätter:

– Det är barn som ska hämtas och då blir det sen på dagis. Så det är tråkigt.

Blir man orolig?

– Nej, det blir jag faktiskt inte. Jag känner ändå att någon gång kommer jag hem i framtiden, haha.