– Det är en personbil som kört in i ett träd. Oklart skadeläge. Personen klagade på nacksmärtor när larmet kom in. Ambulans tittar till personen just nu, säger räddningstjänsten inre befäl Johan Gagnert.

Bärgare är på plats för att frakta bort bilen. Vägen beräknas vara öppen igen vid 20.15. En person färdades i bilen.

Texten uppdateras ...