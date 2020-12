Anmäl text- och faktafel

Enligt Trafikverket kunde signalfelet påverka stationerna Sala, Eskilstuna C, Dingtuna, Flen, Hälleforsnäs, Katrineholm C, Kolbäck, Kimstad, Kvicksund, Linghem, Norrköping C, Ransta, Västerås C och Linköping C.

Mellan Sala och Västerås väntades buss ersätta tåg fram till eftermiddagen.