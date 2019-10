JUST NU: Stora problem i tågtrafiken efter signalfel

Anmäl text- och faktafel

Flera tåg är försenade och det förekommer även inställda tåg. Tågtrafiken påverkas på sträckorna Stockholm central och Västerås, Hallsberg, Skövde, Göteborg, Sala och Västerås, Linköping, och Västerås och Fagersta C.

Reparatör är på plats sedan klockan 12.50, men för tillfället finns det inga uppgifter när tågtrafiken kan flyta normalt igen.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas:

Västerås C, Barkarby, Bro, Bålsta, Enköping, Jakobsberg, Karlberg, Kallhäll, Kungsängen, Spånga, Sundbyberg, Stockholm Central, Dingtuna, Hallstahammar, Kolbäck, Ramnäs, Surahammar, Virsbo, Ängelsberg, Fagersta C, Sala, Eskilstuna C, Flen, Hälleforsnäs, Katrineholm C, Kimstad, Kvicksund, Linghem, Norrköping C, Ransta, Linköping C