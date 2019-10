JUST NU: Större grävmaskin i trafikolycka – stopp i tågtrafiken

Anmäl text- och faktafel

Polis, räddningstjänst och ambulans larmades till platsen vid ett på fredagen.

– Det är en grävmaskin som vält ner i diken, den lutar oroväckande mot järnvägsspåren. Det är stopp i tågtrafiken, sa Johan Gagnert, inre befäl vid räddningstjänsten, vid kvart i två.

Innan grävmaskinen kan bärgas måste strömmen till ledningarna i närheten stängas av.

Föraren av grävmaskinen ska ha fått hjälp av en ambulans på platsen, det är ännu oklart varför olyckan skett.

Vid 13.25-tiden var bärgare på plats och biltrafiken släpptes på växelvis under räddningsinsatsen.

Enligt Trafikverket ska olyckan ha liten påverkan när det gäller biltrafiken. För tågtrafiken är det dock stopp. Det finns ingen prognos för när trafiken kan vara igång som vanligt igen. De stationer som påverkas är: Stockholm Central, Barkarby, Bro, Bålsta, Dingtuna, Enköping, Jakobsberg, Kolbäck, Karlberg, Kallhäll, Köping, Kungsängen, Spånga, Sundbyberg, Västerås C, Arboga, Hallstahammar, Ramnäs, Surahammar, Virsbo, Ängelsberg, Sala, Eskilstuna C, Flen, Hälleforsnäs, Katrineholm C, Kimstad, Kvicksund, Linghem, Norrköping C, Ransta, Linköping C.

Observera att olycksplatsens läge baseras på preliminära uppgifter till SOS Alarm.