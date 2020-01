JUST NU: Vänersborg anmäler VSK-anfallaren för tacklingen på Öhrlund: "Under handläggning"

Vänersborg hämtade upp ett 2–5-underläge till 5–5 mot Västerås SK i går kväll efter att Jesper Öhrlund kvitterat i den femte tilläggsminuten. Bara några minuter innan hade hans lillebror, Robin Öhrlund, tvingats utgå efter en tackling från bortalagets Martin Landström. Lagkamrater behövde leda mittfältsstjärnan, som såg märkbart groggy ut, av isen.

Vid 10-tiden på torsdagsförmiddagen kunde Vänersborgs assisterande tränare Jesper Larsson inte uttala sig om Robin Öhrlunds status.

– Efter en elitseriematch är folk ömma i kropparna på olika sätt, så vi får se mer i dag. Han ligger nog och sussar fortfarande, säger Larsson, som däremot hoppas att huvuddomaren Jacob Sulasalmi tar ärendet vidare till videogranskning.

– Man får inte vända sig om och tackla och man får inte bromsa och tackla. Han (Landström) tar bara spelaren. Att det inte ens blir frislag är katastrof.

På frågan om huruvida Vänersborg skulle anmäla händelsen svarade Jesper Larsson att klubben väntade på domaren.

– Vi har domare som har betalt av föreningarna. Ibland blir det obekväma beslut, så det blir intressant att se vad det blir av det här, säger han.

– Men det var ju en annan domare som nyss uttalade sig i allsvenskan, att de kollar på tv-bilderna i telefoner och därför inte ser tydligt. Plocka för i helvete med en dator, då? Visst, tv-bilder kan vara dåliga, men kolla inte på mobilskärmen. Mer måste man kunna begära.

Vid 13-tiden bekräftar disciplinnämndens vice ordförande Gudmund Knutsson att IFK Vänersborg har gjort en anmälan mot Martin Landström.

– Det har kommit in en anmälan som just nu är under handläggning och som har gått vidare till videogranskningsgruppen. De avgör om tacklingen innebär skaderisk eller ej, säger Knutsson.

VSK:s tränare Michael Carlsson berättar att han fick besked om anmälan vid 12.15-tiden och att staben runt laget just nu håller på att sätta sig in i ärendet.

Vad tycker du om tacklingen som anmälts?

– Jag vet inte, svarar Carlsson efter en stunds tystnad.

– Domaren dömde inget under matchen och det fanns fler situationer. Vi hade tre spelare som linkade av skadade.

Har ni själva tittat extra på några situationer?

– Vi tittade på några, men har inte valt att gå vidare med dom. Vi tycker att det var en tuff och tät match.

Om videogranskningsgruppen tycker att tacklingen innebär skaderisk tas ärendet vidare till disciplinnämnden som då tar beslut om avstängningens omfattning.