Kamp om plats i gruppspelet i Svenska cupen – kan VSK ta sig samman?

LIVE-TV 18.25: VSK går in i Svenska cupen mot Sollentuna – se matchen här

Sollentuna FK–VSK Fotboll

Vad: Andra omgången, Svenska cupen.

När: I kväll, 18.30.

Var: Sollentunavallen, Sollentuna.

Så kan VSK starta

Daniel Svensson – Viktor Steen, Kalle Björklund, Daniel Hermansson – Taha Ali, Patric Åslund, Anders Hellblom, Dusan Jajic, Jakob Lindahl – Brian Span, William Videhult.

Form:

VSK (F–F–V–F–F):

Grönvitt är inne i en jobbig svacka i superettan. Många spelare har kommit och gått samtidigt som man dras med skador på viktiga pjäser. Cupmötet med Sollentuna är ett ypperligt läge att få lite nytt självförtroende.

Sollentuna (V–V–F–F–O):

Hade omstart av norrettan i helgen och besegrade då Assyriska FF med uddamålet. Placerar sig i mitten av den serien på tämligen säker mark. Slog ut division 2-laget Enköpings SK med 5–1 för att avancera till den här omgången.

VSK-snackisen

Tunga formen. VSK är förutom segern på hemmaplan mot Landskrona häromveckan inne i en mycket tung period. Laget har allt mer närmat sig botten av superettan och placerar sig just nu på kvalplats. Laget håller på byggas om på grund av de många spelaraffärerna som skedde under sommarfönstret. Även tränarskiftet gör sitt. Därför kommer kanske den här cupmatchen mot ett på pappret svagare motstånd väldigt lägligt. Kan Grönvitt ta en seger, hålla tätt bakåt och få in ett par bollar kan det vara en viktig känsla att ta med sig in mot de närmaste matcherna i serien.

Se upp med ...

Huvudet på fel ställe. VSK ställs mot ett mittenlag i norrettan. Självklart är det ett lag Grönvitt ska städa av men risken för underskattning finns alltid. Och i det här fallet hade det kanske varit förståeligt om tankarna och huvudet var på fel ställe och redan befinner sig på helgens uppgift i serien. Sollentuna kan däremot kliva ut utan press och motiverade för en liten skräll som skulle ta dem till gruppspelet nästa år.

Frånvaro

VSK:

Jonas Hellgren (hälsena), Pedro Ribero (vad) och David Engström (arm) är borta sedan tidigare. Jesper Adolfsson Merbom fick en smäll mot Landskrona och vilar. Viktor Prodell har haft känning i sin höft de senaste veckorna och vilar också. Simon Johansson är inte redo för spel efter smällen även han fick mot Landskrona. Nye mittbacken Herman Magnusson fanns inte med i helgen och har en spricka i tån och väntas vila augusti ut.

Sollentuna:

Finns ingen aktuell skaderapport att ta del av.

Tips: 0–2.

Ett koncentrerat VSK med segerhunger gör inga misstag och städar av motståndet från lägre division. I och med det avancerar Grönvitt till gruppspelet som avgörs i vår.