Kämpaglöd och eldskrift – Dan Linder minns P O Enquist

Ett frändeskap i dikten: poeten Werner Aspenströms "Isstacken" från 1952 ger en bild av Per Olov Enquist som vägvisare på läsarfärden. Aspenströms text är bara nio rader lång och skildrar hur vintern ligger fjättrad mellan björkar och en gul isstack. ”En gång såg jag en citronfjäril sugas in i kölddraget och dö”, skriver han. Den som läst dikten glömmer inte bilden.

Likaså är det med Per Olov Enquists berättarlandskap: vårt nu sugs in i skönlitteraturens isstack. Av fiktion och fakta skissade författaren ett rike där inga gränser ligger still. En vandringsled mellan sanning och påhitt, kanske genom Enquists egna barndomstrakter i Hjoggböle intill länsväg 364 mellan Skellefteå och Burträsk.

Enquists genombrottsroman "Magnetisörens femte vinter" från 1964 är en av de stora historiska romanerna på svenska (möjligen i konkurrens med Enquists senare verk, "Livläkarens besök", från 1999.) Årstiden, vinter, är väl vald. Människans minusgrader och förmåga att frysa ut eller frysa in skildrar Enquist genomgående. Skiljelinjen mellan sanning och påhitt räds inte klimatet i bistra hjärtan.

Hans böcker bär titlar som är rena aptitretarna: "Sekonden" (1971) med sin bräckliga legering av sport och politik, essäsamlingen "Kartritarna" (1992) och "Kapten Nemos" bibliotek (1991.) Den senare är en nedstigning i djupet, ett glesbygds-öde kring en autentisk förväxling av nyfödda pojkar i Bureå på 1940-talet. Gränsdragningarna mellan vanvett och sans, liv och död är spindeltrådstunna men Enquist tecknar dem med bravur i "Boken om Blanche och Marie" (2004.)

Författarskapet har flugit högt över Hjoggböles ägogränser, liksom de svenska, med lätthet till över 25 länder. Beundrad och läst i Europa med självbiografin Ett annat liv (2008) som en sentida hörnsten.

Han var författaren som inte trodde sig kunna skriva dramatik förrän debutpjäsen "Tribadernas natt" (1975) växte fram på rekordtiden elva dagar. Stycket är ett triangeldrama med nålstick i huden. Utgångspunkten är August Strindbergs skilsmässoansökan i juni 1891 från frun Siri von Essen; Strindberg är förolämpad ”ända in i task-knölarna” över Siris kärleksrelation med danska Marie David.

Kring Enquists konstnärskap stiger en vandrarlust, praktisk och planlagd. Han som själv var en duktig höjdhoppare i ungdomen såg den gemensamma nämnaren hos författaren och idrottsmannen: vinnarskallen. Envetenheten, regelbundenheten och ensamheten. Att hålla ögat på framstegen, bakslagen och deras växelverkan. Att vara ihärdig vid skrivbordet och på stadion. Eller som han själv förklarat saken: ”Det är så jävla dåligt innan det blir bra.”

Loppen är genomfört, målet är passerat och lagerkransen hängd kring halsen. Med kämpaglöd och i eldskrift var Per Olov Enquists dagsform ypperlig under nära 60 års författarskap.

Dan Linder, journalist och författare