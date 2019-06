GÄSTKRÖNIKA: Vi fick se hjärtskärande scener i Globen - tack för allt 'The Mauler'

LÄS MER: Efter förlusten i Globen – Alexander Gustafsson lägger av: "Showen är slut"

Att Alexander Gustafsson valde att springa ut genom folkhavet till Sylvester Stallones träningslåt ifrån Rocky 4 byggde för mig upp ett budskap om att karriärens motgångar redan hade skett och nya erövringar skulle genomföras.

På sedvanligt sätt i intervjuerna - beskrev hur han var bättre och mer redo än någonsin tidigare.

Alexander såg dock återigen passiv ut i matchinledningen och matchbilden karaktäriserades av hur Anthony Smith tidigt försökte skaka om honom med hjälp av sin höger. Jag tyckte märka tidigt tidigt att det riktiga självförtroendet saknades i Alex boxning som tidigare varit den absolut största styrkan. Han lyckades dock sakta men säkert arbeta sig in i matchen och efter de tre första ronderna började insatsen bli mer dominant. Alex var den som träffade mest och lyckades ta ner sin motståndare på marken där han lugnt och metodiskt kontrollerade händelseförloppet. Anthony Smith är långt ifrån ett tekniskt underbarn i oktagonen men så fort han får en öppning gör han livet surt för sina motståndare. I den fjärde ronden tappade Alexander helt plötsligt initiativet och när Smith lyckades få ett grepp om halsen bakifrån i ett på fackspråk så kallat Rear-naked choke var kvällen snabbt över.

GÄSTKRÖNIKA: Nyckeln för The Mauler är inre motivation – en förlust är troligen en avslutningsceremoni

Det känns svårt att reflektera över kvällens sportsliga insatser när efterspelet är det som kommer vara det som får störst påverkan på den svenska historieskrivningen. Ögonblicket där ”The Mauler” börjar snöra av sig handskarna var både hjärtskärande men väntat med tanke på matchens slut. En tradition bland de största UFC-idrottarna har varit att man avslutar sin karriär på sina egna villkor och symboliserar det med att man lägger ner handskarna innan man lämnar oktagonen för en sista gång.

”The show is over guys” var de sista orden som avslutade Alexander Gustafssons karriär, men det vore både förminskande och nedvärderande att kalla den här karriären för en show. Nej Alexander Gustafsson blev aldrig den första europeiska världsmästaren, han lyckades faktiskt aldrig heller vinna över en fighter som var rankad 4: a eller högre i världen. Däremot blev han en av 2010-talets främsta pionjärer i världens snabbast växande sport och Arbogakillens karriär borde rättare sagt döpas till en livsgärning i nationens tecken. Att jämföra och försöka gradera Alexanders karriär med andra svenska idrottare känns i dagsläget för utmanade. På samma vis som den äldre generationen fick nöjet att genom radio följa Ingemar Johansson i New york 1959 fick vi se Alexander Gustafsson nedmontera den bästa i Toronto 2013.

Tack för allt Alexander, du är redan saknad.