Kanonen som avgjorde för Skiljebo: ”Näst bästa i karriären”

Det blev mittfältaren Edwin Nore som under onsdagsaftonen klev fram som frälsare i hemmapremiären mot Enköping.

Detta efter när han klev fram med en dunderfrispark som banade vägen till segern.

– Det blev att jag tog frisparken i sista sekunden, säger Nore till VLT efter matchen.

Det blev en hemmapremiär på Hamre som slutade i dur för Skiljebo under onsdagsaftonen.

Matchen mot Enköping blev en jämn historia där Skiljebo tillslut kunde dra det längsta strået.

Detta efter att mittfältaren Edwin Nore klivit fram med en drömfrispark.

Nore fick chansen tätt utanför straffområdet och fick till ett kraftfullt avslut med vristen som letade sig in bakom Emil Pettersson i Enköpingsmålet.

En fullträff som också skulle komma att bli matchens enda.

Och matchhjälten var själv ytterst nöjd över det bejublade målet.

– Det blev att jag tog frisparken i sista sekunden. Jag tänkte släppa den till Sier(Sultan), men jag kände att det var min dag idag. Jag har kört lite extra med just den typen utav frisparkarna under träningarna. Idag fick den äntligen sitta vilket var väldigt skönt. Den snuddade lite på ribban och gick in.

Är det ett utav de absolut vackraste målen som du har gjort i karriären?

– Ja det skulle jag nog säga. Jag hade ett långskott mot Lidingö under förra säsongen som gick i kryssribban och in. Men denna kommer nog på en andraplats.

Och nog kom Skiljebo ut till hemmapremiären med en stor portion innehållandes revanschlusta efter premiärens storförlust mot Karlberg då laget föll med hela 5–1.

– Den var enorm, man märkte av det redan på träningarna där vi snackade inför den här matchen om att vi skulle gå ut och ge 100% och visa att vi är ett topplag. Det tycker jag att vi visade idag med en krigarinsats.

Nore har tidigare lyfts fram av huvudtränare, Patrik Dandanell som en stor en stor kulturbärare som alltid gör jobbet. Vitsord från tränaren som han nu tar med sig.

– Det är stora ord och det ger väldigt mycket när man kämpar under vecka in och vecka ut. Jag försöker att bidra med det som jag är bra på med ett hårt jobb och kriga för laget.