Kaos på äldreboende: ”Personalen hann inte med att duscha de gamla på flera veckor”

I somras var det riktigt kaotiskt på äldreboendet. Anhöriga till de boende var tvungna att hoppa in och jobba när de få anställda samtidigt bröt ihop av all stress och grät öppet. Vissa av de boende kom inte upp ur sängen under hela den dagen.

– Ledningen gjorde ingenting åt saken, mer än att efteråt skälla på personalen som gråtit inför de anhöriga, berättar en anställd.

Hela sommaren präglades av kaos, säger hon.

– Personalen hann inte med att duscha de gamla på flera veckor och städningen blev också lidande. En boende ramlade ur sängen och fick åka till akuten eftersom sommarvikarierna inte visste att sänggrinden skulle vara uppfälld. Cheferna gick det inte att få tag i.

Flera anställda anmälde sig sjuka på grund av arbetsmiljön. De som var på benen fick slita ännu hårdare.

I skåpen saknades det förbrukningsmaterial. Flera storlekar av blöjor tog slut vilket gjorde att det läckte när blöjorna var för små. Inkontinensskydden tog slut och i stället för pappersunderlag i sängarna användes de boendes badhanddukar och personalkläderna fick tvättas i vanligt diskmedel.

Personalen, VLT har pratat med flera anställda, säger att man verkligen har försökt få ledningen att lyssna, men att ingenting har hänt.

– Vi hör hela tiden att vi måste spara pengar.

Företaget övertog driften av Trumslagarbacken i februari, efter att ha lämnat det lägsta anbudet till kommunen.

Strax därefter fick personalen veta att anbudet var så lågt att verksamheten inte skulle gå ihop. Det skulle genomföras en omorganisation.

Ledningen berättade att sex undersköterskor skulle få gå och ersättas av något som kallades serviceassistenter. Det kunde handla om nyanlända, helt utan omsorgsutbildning och erfarenhet.

– Inte nog med att det bara skulle vara en enda undersköterska under ett pass, hon skulle också vara handledare för serviceassistenterna som heller inte fick utföra vissa arbetsuppgifter.

På de tre våningarna på Trumslagarbacken bor sammanlagt 36 personer. Antalet tjänster är 18 årsarbeten, det är fler om man räknar personer eftersom alla inte arbetar heltid.

När politikerna i äldrenämnden fick höra talas om serviceassistenterna sa de omedelbart stopp:

– Det är chockerande hur företaget behandlar personalen. Det handlar dessutom om en yrkesgrupp som det är stor brist på. Det är obegripligt, säger Bengt-Åke Nilsson (L), ordförande i äldrenämnden.

Tills vidare arbetar inga serviceassistenter på Trumslagarbacken. Just nu är det oklart hur avtalet mellan äldrenämnden och Vardaga ska tolkas.

– Vi har nu beslutat att hålla inne fem procent av den månatliga ersättning vi ger till Vardaga för att driva verksamheten. Det är inte mycket men det är ett första steg för att markera att vi menar allvar.

Bengt-Åke Nilsson har fått flera rapporter av de anställda om arbetssituationen och vet att personalen gått på knäna hela sommaren och gråtit av frustration och trötthet.

– Så långt ska det inte gå. Det är helt oacceptabelt.