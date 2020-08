Kaptenens hyllning till inhopparna – och skarpa domarkritiken: ”Den är så jävla sjuk”

Trots en tung första halvlek spelmässigt hade VSK jobbat med sig ett 0–0-resultat in i paus. Den ledningen skulle dock inte hålla särskilt länge i den andra halvleken.

En frispark i kantläge från Jesper Svensson letade sig hela vägen in i mål. Det i sig var en sak, men upprinnelsen till målet gjorde VSK-lägret fly förbannade.

I situationen där J-Södra fick sin frispark såg Sean Sabetkar ut att ha läst situationen perfekt, och vunnit frisparken när han klev in framför Dzenis Kosica och blev nerdragen. I stället blev alltså domslutet det motsatta.

– Jag tycker den är så jävla sjuk. Den är helt fel. Jag läser honom och kommer in framför, och han drar ner mig. Det är därför hela laget reagerar. Till och med Dzenis reagerar och undrar hur fan han får frispark, säger Sean Sabetkar till VLT-sporten efter matchen.

Grönvitts tränare Thomas Askebrand var rasande på bänken efter målet, och fick syna det gula kortet.

– Jag tycker det är vår frispark och inte deras, och rätt solklart. Ser man till det tycker jag han har riktigt dålig position, domaren. Fjärdedomaren håller med mig, och så gör de mål på den situationen. Då går det inte att hålla sig, då är det rött i ögonen på mig och huvudet sprängs för att man är så jävla ilsken. Den är horribel, den frisparken, och de gör mål på den. I övrigt har de nästan inte en målchans på hela matchen, det gör saken ännu värre, säger Askebrand.

Både frisparken och den straff VSK fick i slutet av matchen var stora samtalsämnen även efter slutsignalen. Sean Sabetkar kom ut för att möta VLT-sporten med en telefon i handen, där han precis tittat på frisparkssituationen igen.

– Alla ser det. Nu sitter domarna själva och diskuterar den, och jag tror de kommer fram till att det är ett felbeslut. Det är sånt som händer, men där och då är det klart att man blir lack.

Men VSK lyckades alltså resa sig, och kvitterade i matchens sista ordinarie minut när Karwan Safari var distinkt från straffpunkten. Och Sean Sabetkar hyllar de som agerade lite mer i skymundan som avgörande i matchen.

– De som kommer in i dag tycker jag är avgörande, för vår energi som vi har i andra halvlek. Det gäller samtliga spelare. En jävla stor eloge till de som kommer in med energi och fart, det är de som vänder det, tillsammans med oss andra så klart.

Det var heller inga jätteenkla situationer för inhopparna. Kevin Custovic kom till en början in bredvid en Moussa Traore som gjorde sin första match i den grönvita tröjan. Albin Sporrong fick göra en kort stund på sin vanliga position som innermittfältare, innan han tvingades ut som högerback. Pedro Ribeiro gjorde sin första match på sju veckor – och Moonga Simba gjorde sitt första superettaninhopp någonsin.

– Det är absolut inte lätta situationer, och det är därför de som kommer in ska höjas. I dag vänder de matchbilden åt oss. De kommer in och bidrar med en jävla energi och lyfter oss andra också.

Matchfakta/Superettan

Jönköpings Södra IF–Västerås SK 1–1 (0–0)

Mål: 1–0 (60) Jesper Svensson, 1–1 (90, straff) Karwan Safari

Varningar, JSIF: Moustafa Zeidan, Jetmir Haliti, Frank Pettersson

Varningar, VSK: Filip Almström Tähti, Filip Tronêt

VSK (3-4-3): Daniel Svensson – Michael Jahn (ut 70), Sean Sabetkar, Calle Svensson – Filip Almström Tähti, Moussa Traore (ut 51), Simon Johansson, William Videhult (ut 46) – Filip Tronêt, Karwan Safari, Brian Span (ut 86)

Ersättare: Erik Biselius, Jesper Florén, Pedro Ribeiro (in 70), Kevin Custovic (in 46), Justin Salmon, Albin Sporrong (in 51), Moonga Simba (in 86)