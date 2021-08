Kaptenens skadebesked – efter smärtsamma förlusten: ”Mycket tungt just nu”

Anmäl text- och faktafel

En tung, tuff och ytterst hedersam förlust. Det är vad som till mångt och mycket får sammanfatta VSK:s bortamöte mot tabellfyran Landskrona under söndagseftermiddagen.

Matchen var spelmässigt tajt och jämn och det såg länge ut som att de grönvita skulle kunna få med sig en poäng från det tuffa bortamötet.

Men i den 85:e matchminuten lyckades hemmalaget bryta dödläget i matchen när forwarden Kevin Jensen avlossade ett skott straxt utanför straffområdet. Bollen träffade för VSK:s del olyckligt på backen Jesper Merbom Adolfsson och seglade hela vägen in i mål bakom Anton Fagerström i VSK-målet.

Trots en tung forcering där bland annat Jakob Lindahl hade en boll på mållinjen, så räckte det inte hela vägen för de grönvita och säsongens sjunde förlust var därmed ett faktum.

Lagkaptenen Simon Johansson som också fick utgå i samband med Landskronas ledningsmål efter skadebesvär, var ytterst besviken när han pratar med VLT efter matchen.

– Vi gör ju det som vi hade satt utifrån vår matchplan där vi valde att vara lite mera defensiva idag genom hela spelet. Vi gjorde det också bra där de inte skapade särskilt många bra lägen framåt. Sedan så tycket jag att vi åt oss in i matchen mer och mer och får till en period under den andra halvleken där vi var bättre och tryckte på.

Han fortsätter:

– Sedan blev det några olyckliga minuter där jag fick ett skott på min fot vilket gjorde att jag stukade till den rejält. Detta ledde ju också till att vi blev en man färre när jag hamnade utanför planen och samtidigt så får de till ett oturligt skott som vi råkade styra in i eget mål, det är ju jättetråkigt.

Förlusten gjorde att VSK fortsatt är kvar på en 13:e plats i tabellen med fem poäng ner till Falkenberg på jumboplatsen.

Hur tungt är det rent mentalt att åka på en sådan här förlust med tanke på det läget som ni är i?

– Det klart att det är tufft mentalt. Speciellt när vi ändå gör en bra match och följder det som vi har kommit överens om och där det verkligen kändes som att vi fick matchen dit vi ville. Det är ju lite så att om man jämför topplag och ett bottenlag som vi är just nu så är det ju så som att de får studsen med sig medans det går emot för oss, säger Johansson och utvecklar:

– Det blir ju också extra tungt för oss att inte kunna få med sig resultaten, det är ju det enda som man vill i slutändan. Det går att säga hur mycket som helst att vi gjorde en bra match och att vi i den förra matchen mot Akropolis skapade många lägen. Men i slutändan så handlar det om resultaten och de poängen som man får är vad man är värd. Det är mycket tungt just nu.

Hur mår man i laget när ni nu har åkt på många tuffa smällar och dessutom har genomgått stora förändringar i laget och ledarstaben under den senaste tiden?

– Jag har ju spelat i VSK i tio år så jag är ganska så van. Men det klart att det blir en del ångest och man känner sig ledsen. Samtidigt så är det många matcher kvar och det gäller på något sätt att kunna hålla i och ut. Vi kommer att få våra poäng om vi fortsätter att göra rätt saker. Nu när det blåser som hårdast så måste man visa vad man är gjord av med om man ger upp eller fortsätter att kriga. Det sistnämna kommer vi att göra under hela hösten, säger VSK-kaptenen.

I VSK-laget fick nyförvärvet Lawson Sabah kliva rakt in i hetluften med en startplats på mittfältet bredvid Johansson.

– Jag hade bara gjort en träning tidigare med honom då jag var sjuk tidigare under veckan. Det var nytt och speciellt och jag tycker att han har jättefina kvalitéer i att han är ettrig och har det som vi behöver i den defensiva balansen där han kan vinna mycket boll. Jag tycker att han gjorde en godkänd debut sett till förutsättningarna.

Matchfakta/superettan

Landskrona BOIS–VSK 1–0 (0–0)

Mål: 1–0 (85) Kevin Jensen.

Varningar, BOIS: Filip Olsson, Jonathan Asp, VSK: Erik Björndahl, Taha Ali

Domare: Andreas Dufva-Johansson

Publik: 1653

Så startade VSK:

Anton Fagerström – Samuel Sörman – Kalle Björklund – Jesper Merbom Adolfsson– Emil Skogh (ut 87) – Olle Edlund– Lawson Sabah (ut 78)– Simon Johansson (kapten) (ut 87) – Simon Gefvert (ut 87) – Filip Tronêt (ut 66) – Erik Björndahl.

Ersättare: Daniel Svensson (mv), Viktor Prodell (in 87), Jakob Lindahl (in 87), Dusan Jajic (in 78), Viktor Steen, Taha Ali(in 66), William Videhult (in 87).