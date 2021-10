Kärlekens filosof – Pontus Wikner sökte Gud i det "onaturliga"

Pontus Wikner var ett oupptäckt underbarn. Uppväxten i dalsländska Kaserna var karg och arm och han drabbades tidigt av flera svåra åkommor som följde honom till livets snara slut. Men han hade ärvt sin fars, bruksinspektor Peter Wikners huvud och vilja. Fadern var en ensamstående mors yngsta barn, en tiggerska som tvingats auktionera bort hans syskon i samband med att hennes make gått bort redan vid 36 års ålder. Genom att försörja sig som passopp för sina studiekamrater hade han under en tid kunnat läsa på Karlstad skolan och hans kunskaper hade gjort honom mer än väl duglig på bruket. Peter Wikner var våldsamt sträng och bitter och förväntade sig stordåd av sin son.

Pontus Wikner kunde läsa redan vid tre års ålder och som sjuåring studerade han biblisk historia på tyska och lärde sig själv engelska, grekiska och latin. Den barske, men godhjärtade befallningsmannen Nordberg uppmärksammade inspektorsonens sällsamma begåvning och hjälpte till att finansiera dennes studier, först på Elementarläroverket i Göteborg och sedan på universitetet i Uppsala.

Den universitetsstad som Wikner kom till som 19-åring 1856 var likt resten av Sverige starkt präglat av Boströmianismen, den inhemska idealism som hade vuxit fram just på Uppsalaslätten.

Dess frö hade såtts av filosofen Nils Fredrik Biberg i början av seklet. Han hade fört det svenska tänkandet i en tysk och något romantisk riktning. Det var under 1700-talet inte helt givet hur svensk universitetsfilosofi skulle utvecklats, det fanns då också starka brittiska impulser, men även i England skulle den tyska idealismen ta sitt fäste under 1800-talet.

Mycket förenklat kan det beskrivas som att den vetenskapliga revolutionens stora upptäckter under 1500- och 1600-talet kastat in västerlandets i en kunskapsmässig kris inför frågan om hur tillgängliggör vi oss egentligen säkert vetande? Rationalister (i huvudsak tyskar och fransmän) tänkte sig att det var just genom rationellt logiskt och matematiskt tänkande som vi kan ordna och förstå verkligheten, medan de anglosaxiska empiristerna hävdade att vi tillgängliggjorde oss alla kunskap om världen genom våra sinnen.

Den tyske upplysningstänkaren Immanuel Kant försökte emellertid föra samma de två perspektiven i en syntetisk förståelse av vårt kunskapsbildande. Enligt honom får vi primärt vårt vetande genom det vi ser, hör, känner, smakar och luktar, men som människor framträder det för oss genom de grundläggande förnuftsstukturer som vi som art bär med oss. Människan kan exempelvis endast förstå tillvaron som ordnat i tid och rum, men hur världen "i sig" är har hon ytterst begränsad vetskap om.

Kant gör på så vis vårt vetande beroende av vår egen natur, vårt eget medvetande. Han fick flera lärjungar som utvecklade hans tankar olika riktningar.

En av de mest berömda och inflytelserika var Johann Gottlieb Fichte, han drog Kants resonemang till sin spets och hävdade att de i själva verket inte finns något utanför det mänskliga jaget (möjligen bortsett från Gud), vi sätter så att säga världen genom att själva avgöra hur mycket naturen ska begränsa oss. Fichte flyttar på så vis det västerländska tänkandets fokus från att vara den vetenskapligt betraktande till att bli en existentiell aktör som med vilja och kreativitet formar tillvaron. Precis som Kant hävdar han att vi strävar efter och förverkligar oss genom en förnuftig sedlighet, men vi kan inte hoppas på belöning för vår plikt i himlen, tvärtom är det i världen och genom våra samhällsgemenskaper och kulturer vi kan nå fulländning.

Biberg influerades av Kant och Fichte, men hade en mer gammaldags platonsk förståelse av varat, han hävdade att det enkom är genom förnuftet som vi kan få ren kunskap om tillvaron och det är inte vår uppgift att skapa nytt utan endast förstå det som är. I den romantiska era som Kant och Fichte med flera öppnat för med sitt tänkande fanns också en starkt panteistisk tendens, att vilja sätta likhetstecken mellan Skaparen och skapelse, Herren och världen. Även det vände sig Biberg emot och hävdade att Gud ska förstås som en ren och konkret personlighet, en garant för den religiositet som gör att varje människa kan leva ett moraliskt gott och riktigt liv.

Biberg kom mer att influeras av den tyske lutherske teologen och filosofen Friedrich Schleiermacher. Denne hade tagit fasta på Kants kunskapslära som starkt begränsar vår möjlighet till kännedom om Gud, samtidigt som han ville överbrygga klyftan mellan vår upplevelse av världen och vårt vetande om den. Schleiermacher betonade kontroversiellt för sin tid att människan är en psykofysisk organism, vårt medvetande kan inte skiljas från vår materiella kropp och därför hör vi också hemma och kan få kunskap om tingen som omger oss och i förlängningen vår Skapare.

Schleiermacher ansåg att vi också ska förstå oss själva som moraliska varelser i samma mening, med objektiv saklighet är det inte etikerns uppgift att föreskriva handlande utan att förstå varför vi som psykologiska organismer handlar på skilda vis i olika situationer och hur våra beteenden förändrats över tid. Vi känner inför företeelse i tillvaron och agerar därefter och de olika bedömningar som människor gör och de olika värderingar kulturer hyser är en värdefull mångfald.

Bibeln, dogmerna och riterna är för Schleiermacher därför inte vetande i vanlig mening, utan uttryck för en grundläggande religiös känsla i oss som förbinder oss med allt det som är och ytterst dess Skapare. Schleiermacher blir på så vis en portalfigur för det som kallats liberalteologi, en mer öppen syn på trosmångfald, individualism och den religiösa upplevelsens gemensamhet.

Det finns en slags liberalism också hos Biberg på så vis att han hävdar att varje människan själv förnuftigt måste greppa var som är rätt och fel och att agera utifrån det i världen. Samtidigt ska alla dessa viljor och livssyner samordnas och begränsas i samhällsgemenskapen för att den ska kunna fungera. Denna samhälls- och kulturgemenskap tar genom staten form som en egen "organism" där medborgarna utgör dess olika lemmar. Här genljuder både Kant och Fichte, den enskilde människan kan förstå moralens lagar genom förnuftet (Kant), men det är i samhällsgemenskapen det rätta kan förverkligas (Fichte).

Bibergs efterföljare Christofer Jacob Boström utvecklade dessa idéer till det system som kallades "boströmianism", en slags svensk statsideologi som alla tjänstemän skolades in i (även medicinare fick en kurs i Boströms idealism) och som syftade till att upprätthålla kungamakt och ståndssamhälle.

Enligt Boström leder förnuftet oss till ett fullkomligt förnimmande som är identiskt med Guds allvetande. Filosofin syftar därför till att får klarhet i de grundläggande begrepp genom vilka vi talar om och förstår tillvaron. Boström har mycket gemensamt med den antike grekiske filosofen Platon som hävdade att verkligheten är uppdelad i två sfärer, en högre bestående av eviga idéer, och en lägre sinnevärld som är föränderlig och flyktig. Platon kallar den högsta idéen, "Det godas idé", kort och gott för "Gud", och den utgör den yttersta verkligheten genom vilket allting annat blir till. För Boström är Gud, liksom för Biberg, något mer personligt och levande, inte endast en grundläggande princip eller orsak. Med Herren som utgångspunkt kan vi förstå allt det Han har skapat.

Enligt Boström är därför livet och det levande det ursprungliga i tillvaron, Guds medvetandes idéer är det som utgör allt som existerar. Varat är ett fullständigt system, en andlig organism, och inom den ryms också vi själva. Människor tillhör alltså denna fullkomlighet, men kan var och en som enskilda individer inte fullt ut greppa detta utan äger en begränsad förståelse för alltet (jämför Kant). Gud är något mer än alla sina idéer och skapelser, men han finns också i dem eftersom han tänker fram dem, han finns på så vis både bortom oss och inom oss.

För Boström är det vi kallar "naturen" eller "världen" egentligen ingenting annat än allas våra samlade begränsande intryck av tillvaron. Anledningen till att vi upplever den vara lagbunden är att vi precis som Kant påpekade uppfattar den genom rummets och tidens perspektiv. Var och en av oss ordnar själva vår verklighetsförståelse genom vår aktivitet, våra intressen och vårt sätt att vara (Fichte). All världens ondska och olycka beror på att vi själva är ofullkomliga och att vi inte full ut kan förstå det fulländade i helheten. Allting är indelat i idéernas struktur och hierarki, enheter som mänskligheten, nationen, folkstammen, släkten, familjen utgör i sig organismer, inte endast enskilda människor, djur och växter.

Människan ska leva enligt sitt förnuft och sin relation till Gud, men för att våra olika viljor ska samverka behövs också moral och rättvisa. Vad som är gott handlade avgör förnuftet i enlighet med ett gott sinnelag, att vilja göra rätt. Vi kan alltså inte bara tänka på oss själva som individer utan att vi också har förpliktelser mot större mänskliga sammanhang, mot vår familj, mot samhället och våra medmänniskor i gemen.

Men den juridiska rätten är inte avhängig människors olika samveten eller något som kan vaskas fram genom demokratiska överenskommelser och processer. Den intresselösa och opartiska staten som en egen entitet är den som uttolkar rättvisan och dess representant kan endast vara monarken som är suverän, men konstitutionellt bunden att respektera folkets rättigheter. Denne får därmed inte bli en tyrann. Lagstiftningen är därför kungens domän, men lagar kan stoppas genom folkliga veton. Folket ska i sin tur företrädas av sina ständer som tillsammans med monarken utgör samhällets organ. Boström menade alltså att den svenska konstitutionella monarkin och ståndsriksdagen var ideal och enlig Guds vilja.

Även om Boström betonade den kristna religionens roll för ett sedligt liv, var hans egen trosuppfattning knappas förenlig med kyrkans lutherska lära. Exempelvis kan människan enligt honom i princip medverka till sin egen frälsning genom att leva i enlighet med förnuftet och därmed ta det av eviga livet, det är inte alltså Guds nåd allena som avgör den saken. Även andra kyrkliga dogmer, som treenigheten och helvetesläran, uppfattade Boström som ofullständiga därför att de enligt honom inte var förenliga med förnuftet och därmed Guds idéer. Jesus blir på så vis för honom endast en slags förebild för människan, inte det offer som möjliggör människans frälsning. Likt Platon tänkte sig Boström att vi efter döden genomgår en slags reinkarnation, eller en evig själ som uppstår och tar form i en mängd olika livsformer innan den slutligen förädlat sitt förnuft till den grad att den är helt förenad med Gud.

Den unge filosofen Wikner blev väldigt förtjust i Boströms starka och bländande tankesystem, men kom vartefter att utvecklas i en annan riktning. Som student upptäcker han samtidigt Viktor Rydberg. Dennes roman "Den siste atenaren" (1859) handlar om kristendomens seger över den antika kulturen, men är också en liberal uppgörelse med traditionalister och konservativa inom kyrkan, ett förordande för den slags kristna idealism Wikner själv kommer att utveckla.

Han sökte sig hela tiden bort från hedendomens frestelse och försökte i stället finna Gud i allt. Den stora skillnaden mot Boströms lära var att Wikner inte tänkte sig människan som en idé hos sin Skapare utan snarare utfallet av en gudomlig vilja, det vill säga en handlande kraft eller rörelse i fichteansk mening.

Andligen formades Wikner av två viktiga inomkyrkliga väckelserörelser. Den schartauanska väckelsen, influerad av 1700-talsprästen Henric Schartaus predikningar, var stark i hembygdens Dalsland. Schartauanismen betonade trons stegvisa utveckling, lagiskhet, en hierarkisk ordning med husbonden som mänskligt överhuvud, samt hårt arbete. Den andra influensen var från den kyrkokritiske pietisten Carl Olof Rosenius som å andra sidan var misstänksam mot schartauanismen och i stället hade "Kom som du är!", som slagord. Han lämnade de moraliska påbuden åt sidan och betonade i stället människans tro och känsla som det avgörande i relationen till Gud.

Dessa två motsatser finns som en dynamisk dialektik i Wikners eget tänkande. Det kretsar just kring vårt förhållande till världen och i synnerhet syndens och ondskans närvaro, vad i naturen är gott och vad är depraverat? I dialogen "Naturens förbannelse eller syndens inflytande på den ofria verlden" (1866) får vi följa fyra unga män som befinner sig på resa i vackra Bohuslän. Den Platonlike filosofen och boströmianen (Wikner själv), den fromme prästen, den närmast ateistiske naturvetaren och den mystiske mystikern som endast talar i dunkla poetiska strofer, för långa samtal om Gud, människan, naturen och synden. Prästen och naturforskaren kommer förstås i luven på varandra, den förre hävdar att tillvaron och människan är fallen, den senare att naturen är absolut och oförbätterlig. Filosofen får förstås en medlande pedagogisk roll och leder successivt in de fyra på ett närmast ficheanskt spår där naturen är underställd människan och hon kan verka för sin frälsning genom att med förnuftet eftersträva det rätta handlandet och den goda karaktären, så som Kristus har visat oss att vi som sanna människor inte behöver vara slavar under naturen. Världen framstår så som vi förnimmer den, men det är bristerna i oss själva som gör att vi upplever den fallen.

Kulturell och andlig utveckling, människans förändring av tillvaron, är alltså ett tema i Wikners tänkande. Så småningom utvecklade han tanken om "kulturens offerväsen", att den mänskliga utvecklingen har följts av ständiga offer, människor som på ett eller annat vis försakats när de strävat efter förnyelse. Här finns en slags reformationstanke. Wikner påpekar att de kristna genom tron, skriften och traditionen är bundna till Gamla testamentets hebréer, men att vi knappas följer samma levnadsregler som dem i vår tid, men återvänder ständigt till trons egentliga kärna (Schleiermacher).

Alltmer kretsar Wikners tankar kring Kristus, "Människosonen", och Gud som kärlekens källa, en levande känslostormande kraft (Schleiermacher) och inte en steril idé eller princip. "Den som inte älskar, känner inte Gud", står det i första Johannesbrevet. Att offra sin son och därmed sig själv för människans skulle bli den yttersta kärlekshandlingen, en nåd som är så väldig att den också omfattar den ofullständiga och till och med den orättfärdiga kärleken. Att älska innebär att inte kunna leva utan vare sig Gud eller sina medmänniskor.

I tidiga verk som "Röda rummet" (1879) och "Tjänstekvinnans son" (1886) förbannar den naturalistiske pionjären och vänsterradikalen August Strindberg Boströmianismen och Fichtes idealistiska inflytande över det svenska samhället, hur det får hela överheten att vända blicken bort från den pågående verkligheten i ett romantiskt och självupptaget svärmeri i otakt med både tid och utveckling. Intressant nog är det idealism av Wikners typ som överlevt och på många vis dominerar samhällsdebatten och livssynen i dag, vi kan nu på något vis både resa oss över vår natur och omdefiniera och förändra den och samtidigt motsägelsefullt nog förlåtande kärleksfullt omfamna och bejaka oss själva så som vi "egentligen är".