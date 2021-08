Karlsson efter VSK:s cupsmäll: ”Finns inte på världskartan att chansa”

VSK lyckades inte slå Sollentuna och ta sig till svenska cupen som till årets säsong.

Därmed blir det ingen lika rolig vår under 2022 då laget nu missar cupgruppspelet.

– Vi är jättebesvikna. Vi ville gå vidare. Samtidigt var matchen insprängd i ett tätt schema och vi har skavanker på ett par spelare. Vi vågar inte chansa med dem, säger tränaren Kalle Karlsson efter matchen.

Han fortsätter:

– Vi kom med en roterad elva som vi tycker ska vinna. Men vi vet att Sollentuna är ett bra lag, det är därför vi värvar från dem hela tiden.

Efter att VSK tagit ledningen genom Dusan Jajic tappade man den sedan redan i den första halvleken.

– Vi har bud på mer med ribbskott och flera chanser. Vi ska döda matchen, men avslutar inte första halvlek bra alls.

För 1–0 till VSK blev 1–2 lagom till paus. Bland annat sedan hemmalaget gjort ett mål på hörna.

– Det är slarvigt men vi får skylla oss själva. Vi är tillräckligt många bakom bollen men de gör det bra.

Även om laget sedan gjorde några byten i den andra halvleken och bytte ut delar av den rätt reservbetonade startelvan kom man aldrig riktigt nära en kvittering.

– Jag tycker inte att vi är tillräckligt bra i andra halvlek. Visst, vi hade fått till en förlängning om vi gjort mål men utifrån vår prestation känns det inte som att vi förtjänar en kvittering, säger Karlsson.

Därmed blir det inget gruppspel i svenska cupen 2022 för VSK och ingen ny cupsaga som i våras.

Att lag från en lägre serie, som division 1-laget Sollentuna, kan slå lag från en högre serie, som VSK i superettan, är en del av charmen menar Karlsson.

– Det är så här i cupmatcherna, det är skrällar varje år. Jag har själv stått med ett division 2-lag på andra sidan. Men samtidigt känner vi inte att vi hade något annat val. En del spelare hade skavanker men hade vi chansat hade vi kanske tagit med oss det in i hösten.

Karlsson fortsätter:

– Vi ska göra det bättre men det är detaljer och små saker.

Samtidigt hade det kanske varit en chansning att spela med ett mer ordinarie lag i en sådan här match. Mycket på grund av lagets redan långa skadelista.

– Nu är det många spelare med känningar också, då fanns det inte på världskartan att chansa med Prodell, Björndahl eller Adolfsson, säger Karlsson och fortsätter:

– Men vi kände att vi kunde få till en forcering med den bänken vi hade.

Nu är det bara en fortsatt bottenstrid i superettan som väntar för Karlssons lag under höstsäsongen.

– Vi får skaka av oss besvikelsen men vi har inte tid att deppa. Vi hade velat göra det bättre men det är bara att blicka framåt.

Matchfakta/Svenska cupen

Sollentuna FK–VSK Fotboll 2–1 (2–1)

Mål: 0–1 (16) Dusan Jajic, 1–1 (31) Fredrik Sandell, 2–1 (44) Aron Sandén

Varningar, SFK: Fabian Ahlstrand, Oliver Stojanovic Fredin, Oskar Käck, Aron Sandén, Anton Johansson. VSK: –

Så spelade VSK (3-5-2): Daniel Svensson – Viktor Steen, Kalle Björklund, Daniel Hermansson – Samuel Sörman (ut 46), Olle Edlund (ut 62), Patric Åslund (ut 62), Dusan Jajic, Jakob Lindahl – William Videhult (ut 62), Taha Ali (ut 76)

Ersättare: Sebastian Selin, Elis Wahl, Filip Tronêt (in 62), Simon Gefvert (in 46), Brian Span (in 76), Lawson Sabah (in 62), Emil Skogh (in 62), Max Larsson