Karriären lyfte efter skadan – nu OS-laddar doldisen med Sverige: ”Bryter ner en mentalt”

Han har precis slutat jobbet och ska bege sig från Västerås till Eskilstuna för träning med handbollsligalaget Guif.

Men för 23-årige västeråsaren Erik Persson har det blivit en vana. Han har pendlat den vägen till förmån för sin handboll i flera år sedan han lämnade VästeråsIrsta under gymnasietiden.

Efter under sina fyra första säsonger i högstaligan legat på cirka 30 mål per säsong så hände något inför säsongen 2020/21. Persson exploderade målmässigt och har från sin högernioposition dunkat in 116 mål den gångna säsongen.

VLT tog kontakt med Västeråssonen för att reda ut vad som legat bakom förvandlingen.

– Jag är ganska nöjd med den säsong jag gjort, känslan är att jag utvecklats väldigt mycket som spelare. Det tror jag främst har att göra med förtroende, mer speltid och ansvar på planen.

– Det känns som att jag har kommit in i “ligans” spel på allvar och får ut mycket mer av mitt handbollsspelande, säger Persson.

Vad ligger bakom de förtroendet du pratar om, ett tränarskifte?

– I december 2018 skadade jag mitt korsband och var borta i ett års tid ungefär. I samband med det bytte vi tränare till Zoran Roganović. När jag kom tillbaka så tog det tid att hitta tillbaka till rytmen i spelet, när det väl stämde och jag presterade så fick jag förtroende av honom ganska omgående.

– Så klart är det på planen med mycket speltid som man utvecklas allra mest. Min utveckling tror jag helt enkelt har att göra med att jag fått spela mer.

Ja, den svåra korsbandsskadan kom olägligt för den då 20-årige Persson som var på väg att ta fart i karriären. Men med facit i hand ser han positivt på den tuffa skadeperioden.

– Först och främst så bryter det ner en mentalt, det är tufft att åka på en långtidsskada. Sen går det i faser, i början är det väldigt, väldigt tufft och man funderar mycket på vad man vill göra med livet.

– Sen handlar det om att bestämma sig. Vill man verkligen tillbaka så måste man göra det ordentligt och ta sin rehabträning på största allvar, att verkligen ge sig chansen att komma tillbaka starkare än innan. Så jag tog tillfället i akt att bättra på min fysik och slipa på motoriken under mina skademånader, säger Persson som mäter 194 centimeter över havet och väger 97 kilo.

Trots att det blev respass i kvartsfinalen för Erik Persson och hans Eskilstuna Guif mot blivande svenska mästarna Sävehof så går 23-åringen inte lottlös från sin framgångsrika säsong.

När handbollslandslagets förbundskapten Glenn Solberg plockade ut en 20-mannatrupp för träningsläger i spanska Playitas i mitten på juni fanns Persson med som en av 15 spelare som aldrig gjort en a-landslagskamp tidigare.

Lägret är starten på den svenska OS-uppladdningen och majoriteten av spelarna i denna trupp väntas inte bli med till mästerskapet. Men Persson ser det som en viktig lärdom och en boost av självförtroendet i satsningen framåt.

– Det är framför allt kul och inspirerande och ska man tro det som står på förbundets hemsida så är det väl inte denna trupp som ska spela nästa mästerskap men det är spelare som de valt att hålla extra koll på framöver. Självklart är det en boost och ett kvitto på att man gör bra saker och är på rätt väg, säger han.

Och du är högernia, vänsterhänt. Är det inte den positionen det alltid pratas om är spelbrist på?

– Det är en fördel att vara vänsterhänt inom handbollen, det är inte många spelare som är det. Så i handbollssammanhang är det bara positivt, lite mindre konkurrens och många klubbar letar efter sådana spelare, säger Erik Persson.

Fotnot: Erik Persson skrev nyligen på ett 1+1-årskontrakt med Eskilstuna Guif och berättar för VLT att han till hundra procent kommer att spela för klubben kommande säsong.