Kaspersen ger årets Guldstänk högsta betyg: ”Jag är extremt imponerad”

Kristin Kaspersen har stått i rampljuset under många år som programledare.

Men sedan coronapandemin slog till på ett minst sagt brutalt sett, har hon tvingats se eventjobben gå förlorade. Tills Guldstänks digitala form på torsdagskvällen då hon var konferencier och ledde prisutdelningen.

– Det här var första eventet jag gör sedan pandemin startade, så det var kul att komma tillbaka och jobba igen. Jag är extremt imponerad, men på ett sätt inte förvånad att det är Västerås som kommer på just ett sätt att göra det på.

– Det är utspritt och enormt bra genomtänkt gällande restriktionerna. Men även att företag kan sitta där hemma och ha med sig sin galamiddag och titta på livesändning. Jag tycker att det är så sjukt bra för alla i den här tiden. Jag är som sagt inte förvånad att det är Västerås som tänker till igen, fortsätter Kristin Kaspersen.

För VLT berättar TV-stjärnan att Västerås gjort bra intryck på henne.

– Jag har kompisar som är härifrån som jag känt i många år. Flera av dem har lyckats jättebra med det de håller på med oavsett vilken bransch de är i. Man sen kan man också möta folk ute i landet som det går jättebra för. Oj, vad fasen vad spännande, var kommer du ifrån; Västerås. Det händer väldigt ofta. Vad är det här i Västerås som gör er så framgångsrika? Jag gillar Västerås och det är kul jobba här.

Årets upplaga av Västerås näringslivsgala blev, menar hon, en succé.

– Jag är jätteglad att få ha varit med om den här galakvällen. Jag hoppas på att många andra som gör event tittar på det här eventet och får idéer så att vi alla har möjlighet att komma igång och jobba och göra våra event. Det här var ett väldigt fint sätt att göra det på.

Vad får sättet att genomföra galan för betyg, mellan 1 och 10?

– 10 så klart. Absolut, självklart!

Artisterna under galan var Jennifer Brown och The Fantastic Four.