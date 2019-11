Kasta ägg på Halloween ett ruttet bus

Till dig som torsdag 31 oktober kastade ägg på Gideonsberg!

Du kastade in ägg på en balkong där det bor barn som har äggallergi som kan ha dödlig utgång. Bus eller godis i all ära, men att kasta ägg in på balkonger utan att ha varit och ringt på är så otroligt respektlöst gjort.

Detta betyder till stor del att mina barn inte kan vistas på vår balkong på väldigt, väldigt länge då äggprotein är otroligt svårt att få bort! Kanske borde du tänka efter en gång till innan du handlar. Tack för att du begränsat mina barn i sitt eget hem!

Allergimamman

