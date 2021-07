KLART: Anfallare från allsvenskan klar för VSK

Under onsdagen kom uppgifter om att den allsvenska klubben Örebro SK var på väg att låna ut anfallaren Erik Björndahl. Ny klubbadress skulle då bli VSK, något som Nerikes Allehanda var först med att rapportera om.

Nu bekräftar VSK att Björndahl ansluter till klubben på lån.

– Utlåningen till VSK har varit på gång en längre tid, faktum är sedan i vintras. Nu gick det att få till och jag är jätteglad att det blivit verklighet. Jag vill spela fotboll och utlåningen till VSK blir perfekt för mig på det sättet. I mina samtal med Thomas (Askebrand) har jag fått en bra bild av hur laget spelar och vad jag kan bidra med, säger Björndahl till VSK:s hemsida.

Björndahl ryktades som bekant till VSK redan i slutet på mars och hans agent bekräftade då att det förts diskussioner om en överenskommelse. Dock blev affären aldrig av den gången.

Nu har företaget Hygienteknik, med Stefan Johansson i spetsen, valt att hjälpa VSK ekonomiskt för att kunna lösa lånet av Björndahl. Samma företag som sedan tidigare hjälpt flertalet lokala klubbar ekonomiskt.

– Som jag förstår det behöver VSK göra det här lånet och jag är mer än glad att kunna hjälpa till med de finansiella bitarna. Jag har sagt till klubben att jag är beredd att stötta om behov skulle uppstå. För mig som företagare har det gått bra och att hjälpa VSK med det här lånet är ett sätt att stötta det engagemang som finns i klubben och i Västeråsidrotten i stort. För mig är det viktigt att visa stöd för det jobb som läggs ned i Västeråsidrotten från frivilliga krafter och hjälpa klubbarna i staden att nå sina målsättningar, säger Johansson enligt pressmeddelandet.

VSK-managern Thomas Askebrand medger att klubben faktiskt jagat Björndahl betydligt längre än ett par månader.

– Sedan november 2020 har vi jobbat mot att kunna låna in Erik till VSK. En av anledningarna till att vi inte plockade in någon forward i vinterfönstret var att jag hoppades och trodde att vi skulle kunna lösa det här lånet nu i sommar. I Erik får vi nu en forward som passar in perfekt i vårt spelsystem. Han är väldigt bra i boxen, bra på huvudet och fungerar som targetspelare. Hans egenskaper är helt rätt för oss och vi vet vad han kan efter hans säsong i Degerfors 2019

31-årige Björndahl har under sina två allsvenska säsonger i ÖSK deltagit i totalt 30 matcher och gjort tre mål. Den här säsongen har han varit långt ifrån ordinarie i laget och samtliga mål kom under förra säsongen.

Men sedan tidigare är Björndahl en erkänt duktig målskytt i superettan.

Under 2018 och 2019 representerade Björndahl den tidigare VSK-konkurrenten Degerfors. Då gjorde han 14 respektive 20 mål och vann skytteligan i serien under den senare av de två säsongerna.

Förhoppningen är nu att Björndahl ska få det att lossna när han återvänder till superettan för spel i Grönvitt.

– VSK spelar mycket med inlägg i straffområdet och jag är en bra boxspelare. Där hoppas jag så klart att jag kan bidra till målproduktionen. Sen är jag också bra på att vara en uppspelspunkt i anfallsspelet, så där kan jag också vara till hjälp för laget, sammanfattar anfallaren.

Björndahls kontrakt med Örebro går ut 2022 och lånet med VSK gäller resten av säsongen 2021.