KLART: Drömvärvningen återvänder till VIK – efter tio säsonger

Det har ryktats och uppgetts vara klart under en längre tid. På tisdagseftermiddagen bekräftade VIK att man landat en av de tyngsta pusselbitarna i kommande säsongs lagbygge.

Målvakten Johan Gustafsson återvänder till Gulsvart – efter tio säsonger på högre nivå.

– Vi har tittat efter en bra målvakt och Johan har varit prio ett här ett tag. Att vi fått in honom i den här satsningen vi gör känns fantastiskt bra, säger VIK:s sportchef Patrik Zetterberg till klubbens hemsida.

Köpingssonen gjorde stor succé i VIK-tröjan säsongen 2010-11, hans första riktiga säsong på seniornivå. Som 18-åring var han en av seriens främsta målvakter, och tog efter säsongen klivet till Luleå.

Därefter har det under tio säsonger blivit spel i SHL, Tyskland och Nordamerika. Gustafsson kommer närmast från finallaget Rögle. Gustafsson har skrivit på ett kontrakt på 2+1 år med VIK.

– Det känns fantastiskt kul och inspirerande att få komma hem igen. Det är ändå så det känns, som att komma hem, säger Gustafsson själv.

När VLT-sporten under våren publicerade en lista med sex möjliga drömnamn för VIK under silly season var det just Johan Gustafsson som toppade listan.