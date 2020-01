KLART: Guldtränaren tar över Rönnby – så ska han få laget att lyfta i tabellen: "Vi ska attackera"

Efter fem raka förluster i innebandyns SSL valde Västerås Rönnby, nu utanför slutspelsplats, att sparka huvudtränaren John Kvist. På onsdagskvällen kallade föreningen till pressträff där den nye tränaren skulle presenteras och precis som VLT skrivit tidigare är det tidigare guldtränaren från Storvreta, Andreas Harnesk, som tar över.

– Det känns bra, jag har fått ett jättebra intryck av alla ledarna. Vi har pratat mycket och bollat idéer och det känns som att vi delar visionen om vad vi ska göra nu. Spelarna känns jätteambitiösa och härliga, säger han bara minuter efter att han genomfört sin första träning med laget.

Det första intrycket av spelarna var bra.

– Jag tänker att vi har mycket att jobba på men jag älskar intensiteten och hur hårt spelarna är beredda att jobba.

Vad vill du framför allt jobba på?

– Vi kommer jobba mycket med lagsammanhållning. Sedan även jobba mycket med den individuella kvalitén. Spelet kommer bli aggressivt med mycket tempo. Vi ska attackera mer i anfall och försvar, säger han.

Andreas Harnesk inledde sin tränarkarriär 2017 på damsidan när han förde Iksu till guld innan han gick vidare till först Linköping och därefter Storvreta. Där förde han så sent som i våras herrlaget till SM-guld men fick sedan under mystiska former lämna tränarposten strax före jul. Parterna var förtegna kring anledningen, men det talades om interna problem i truppen.

När frågan kommer upp funderar Harnesk länge och väl på sitt svar.

– Jag är väldigt glad att det gick väldigt bra resultatmässigt i Storvreta. Vi slog poängrekord och vi vann SM-guld och ledde serien. Sedan blir det så ibland att vissa personers röst... om två spelare tycker något jag gör är fel och jag bara är en person kan deras röster väga tyngre. Så är det ibland och man får gilla läget, förklarar han.

Sportgruppens Mikael Stenholt är klart nöjd med att Andreas Harnesk nu skrivit på för resten av säsongen.

– Jag är jätteglad att vi lyckats knyta åt oss Andreas. Jag har sett honom tidigare genom våra matcher mot Iksu tidigare år och känner att han har det vi behöver just nu. Lite fart och fläkt och jobba framför allt med individen, säger Stenholt.

Västerås Rönnby spelar sin nästa match i SSL hemma på lördag mot Skoghall.