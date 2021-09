Klart med solpark – lokalt företag bygger

Anmäl text- och faktafel

Det är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, SBB, och El av Sol Nordic AB, som har kommit överens om att bygga en solpark i Hallstahammar.

Solparken kommer att byggas på ett cirka 17 hektar stort område, i närheten av OkQ8-macken vid E18, på området Eriksberg.

Anläggningen som blir tio megawatt stor beräknas vara klar under andra halvan av 2022.

– Den blir tio gånger större än den solcellspark som står längs E18 mellan Västerås och Enköping, som är på en megawatt, säger Markus Thulin, vd på El av Sol Nordic AB.

Den förväntade årsproduktion under ett normalår är cirka tio GWh, vilket motsvarar fem procent av SBB:s elkonsumtion.

För drygt ett år sedan skrev VLT om planerna med solparken.

– Vi höll på med det här projektet i två år, och för ett år sedan var vi nära att göra affär. Allt var förberett, men det blev inget av då, säger Markus Thulin.

Nu ser det dock ut att solparken ska byggas.

– Det blir absolut av, de stora frågorna är klara, som inkoppling till Mälarenergi och tillstånd från länsstyrelsen, säger Thulin.

Det som ska byggas är omkring 20 000 solcellspaneler. De kommer att ligga som en stor matta och täcka marken.

– Det kommer inte att se ut som den solparken som finns vid E18 mot Enköping, man bygger inte så längre. Nu bygger man långa rader någon meter ovanför marken, så de kommer över sly, ställda i söderläge.

De som ska bygga solparken blir Kraftpojkarna från Hallstahammar.

– Vi har haft ett nära samarbete i flera år. De är vår grossist och levererar vårt material, och de ska bygga solparken, säger Markus Thulin.

Var tar elen vägen som solparken producerar?

– Den täcker ungefär fem procent av SBB:s årliga behov av el. Man kan se två aspekter, det ena att strömmen är som vatten, den tar alltid närmaste vägen. Den går in i Mälarenergis nät, via deras högspänningsledning till närmaste transformatorstation. Det andra är att det är SBB som bygger och äger elen, det kommer att i praktiken vara de som använder, men inte just de protoner och neutroner som kommer från solparken.

Påverkar solparken elpriset i regionen?

– Nej, det är ett stort projekt, men får inte någon påverkan på elpriset. Men för SBB är det en jättebra investering, de har säkrat sitt pris i 40 år, säger Markus Thulin.

Mer om företagen:

► Samhällsbyggnadsbolaget grundades av Ilija Batljan i mars 2016. SBB i Norden AB äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i Norden och reglerade hyresrätter i Sverige. Huvudkontoret finns i Stockholm.

► El av Sol är ett Västeråsbaserat företag som projekterar och installerar kompletta solcellssystem för fastighetsägare, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och lantbrukare. Företaget har det Västeråsbaserade företaget Kraftpojkarna som exklusiv leverantör.