KLART: Ståljätte varslar – flera anställda berörs

I förra veckan meddelade Fagersta stainless att företaget hade för avsikt att dra ner på antalet anställda inom en snar framtid, och nu har företagsledningen skridit till verket med de planerna.

Varslet, som informerades till personalen i fredags omfattar totalt 20 tjänster. Under veckans gång så inleddes också förhandlingar med facket.

– Personalen har varit medveten om att det här ska hända under en tid och det vi meddelade i fredags var bara en bekräftelse på det, säger Tommy Jernberg, vd för Fagersta stainless.

Det är på kollektivsidan som flest positioner väntas försvinna – 16 stycken. På tjänstemannasidan är motsvarande siffra fyra tjänster.

– Det är vår ambition att 20 tjänster försvinner och sedan får vi se i slutändan hur det blir. När det väl kommer till förhandling så kan vi diskutera olika lösningar, till exempel om det finns möjlighet till pensioneringar som kan påverka den här siffran, säger Tommy Jernberg.

Vad beror varslet på?

– Det är på grund av situationen med covid-19 som vi befinner oss i. Vi fick en väldigt kraftig påverkan av pandemin redan i maj. Vi såg då en reduktion av efterfrågan och sedan dess har den fortsatt att ligga ganska lågt. Det här är en ren konsekvens av det.

I slutet av september avslutade Outokumpu en översyn av affärsområdet långa produkter, som Fagersta stainless ingår i, med anledning av årets svaga resultat. En av slutsatserna var att neddragningar behöver genomföras i affärsområdet.

Skulle den här situationen bli värre så får vi se över vår verksamhet igen

Affärsområdet har också verksamheter i USA och England. Enligt Tommy Jernberg är det oklart exakt hur många tjänster som kommer försvinna från de verksamheterna.

– Det finns en indikation på att 100 tjänster kommer att försvinna i affärsområdet men det är inte något beslut som är taget ännu.

Finns det en risk att Fagersta stainless kommer att lägga ytterligare ett varsel inom en snar framtid eller är din bedömning att det här varslet räcker?

– Med den fakta vi har så är det här det vi behöver göra. Det betyder inte att det inte kommer att hända någonting framöver, men det är ingenting som vi ser just nu. Skulle den här situationen bli värre så får vi se över vår verksamhet igen.

Varslen har avlöst varandra hos de stora arbetsgivarna i Fagersta under 2020. I slutet av augusti fick 75 anställda gå från Epiroc och just nu pågår fackliga förhandlingar på Seoc tools, efter beskedet om att 80 tjänster väntas försvinna nästa år. Lägg till Fagersta stainless varsel så kan 185 jobb komma att försvinna under loppet av ett år i staden.

– Det är tråkigt för hela orten och vi får bara hoppas och kämpa för att vi ska komma ur den här krisen på ett bra sätt. Fagersta stainless har ändå en framtid och ett gott rykte, så därigenom har vi en bra grund att stå på, säger Tommy Jernberg.