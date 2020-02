Knallen i elvan när Bandypuls utser Årets lag: "En imponerande siffra – särskilt om man spelar i ett mittengäng"

Årets lag är baserat på antal uttagningar i Veckans lag under säsongen. Vid samma antal uttagningar har redaktionen valt ut en spelare. Samtliga spelare som har tagits ut i Veckans lag presenteras längst ner i artikeln.

Kimmo Kyllönen, målvakt, Vänersborg (3)

Tillhör det absoluta toppskiktet av målvakterna i bandyvärlden och trots Vänersborgs kräftgång under säsongen har Kyllönen ofta nämnts som den allra bästa. Både spektakulär och pålitlig i sitt spel och given etta i finska landslaget. Den enda målvakten att bli uttagen till Veckans lag tre gånger under säsongen och då blev IFK alltså elva i Elitserien. Hattlyft!

Daniel Burvall Jonsson, högerhalv, Edsbyn (2)

Hela fem spelare slutade på delad andraplats i Elitseriens assistliga med 21 målgivande passningar. Burvall Jonsson? Han ritade upp 34 assist på 26 omgångar. Edsbyns snart 38-årige högerhalv bara fortsätter att leverera med sin spelskicklighet och passningsklubba, och med sitt poängfacit är han given i Årets lag trots konkurrens från bland andra Per Hellmyrs.

David Pizzoni, högerback, Hammarby (4)

Hammarby har haft sin jobbigaste säsong på många år, men i backlinjen har den ständigt pålitlige allroundliraren Pizzoni varit råstabil. Personifierar fysik och inställning och är synnerligen begåvad i både det defensiva och offensiva spelet. Blev lite av en Svenne Olsson-favorit i landslaget och även under Michael Carlsson kommer nog Pizzoni att skickas till VM.

Tommi Määttä, libero, Edsbyn (3)

Jämfördes med Petteri Lampinen när han skrev på för Edsbyn för snart fyra år sedan, och den här säsongen har han också tagit klivet in som libero. Utfallet? Edsbyn släppte bara in 51 mål på 26 omgångar – nio (!) mål bättre än Villas rekordsäsong i fjol. Määttä har följsamheten, fysiken och skridskoåkningen för att bli en av världens absolut bästa försvarare.

Elias Gillgren, vänsterback, Motala (5)

Knallen i elvan – om man nu kan säga det om en spelare som tagits ut fem gånger. En imponerande siffra, särskilt om man spelar i ett mittengäng. Ingen försvarare i hela Elitserien förekom mer i Veckans lag. Defensivt skicklig så klart, men skridskostarke Gillgrens är mest känd för det offensiva hotet han utgör i omställningsspelet. Det går sannerligen undan!

Erik Säfström, vänsterhalv, Sandviken (3)

Världens kanske bästa ytterhalv kan sysselsätta ett helt motståndarlag från sin vänsterkant. I ett till stor del nytt SAIK var Säfström (och så klart även Daniel Berlin) den ledande spelaren laget behövde för att placera sig så överraskande högt upp i tabellen. En av bandyns mest sevärda spelare och det fina är ju också att han har flera år kvar på toppen.

Simon Jansson, mittfältare, Edsbyn (3)

Värvad som återvändande frälsare och Jansson har inte gjort en rödblå kotte besviken sedan flytten tillbaka till Edsbyn. Publikfavorit, spelmotor och en avgörande kraft i att "Byn" för tillfället känns hetare än Villa i jakten på SM-guldet. Målskytt, framspelare, tekniker – nej, det behöver inte oreras så mycket mer om denne Jansson.

Tuomas Määttä, mittfältare, Edsbyn (5)

Efter Edsbyikonernas tokhyllning av Määttäs tvåvägsspel får den finske storstjärnan ta balansrollen på det här offensivt uppställda mittfältet. Beskrivs som unik av sin omgivning och skapar lika mycket framåt som han sliter i defensiven. Sannolikt den spelare som åker mest skridskor i Elitserien – och kanske i hela bandyvärlden?

Johan Löfstedt, mittfältare, Villa Lidköping (3)

Det var ingen spikrak väg för varken Löfstedt eller Villa under grundserien. Mittfältsstjärnan inledde säsongen skadad efter en otäck smäll i World cup, men i takt med att månaderna gått har Löfstedt varit Villas kanske bästa spelare. Att han åker skridskor som en gud och skjuter med ackuratess vet varenda själ som följer den här sporten nära. Lirare i världsklass.

Oscar Wikblad, anfallare, Edsbyn (6)

Ensam herre på täppan och det gäller inte bara antalet uttagningar i Veckans lag. Wikblad är också Edsbyns första vinnare av skytteligan sedan "Palle" Rönnqvists dagar och han tog dessutom hem förstaplatsen i poängligan. Powerforward av rang och med ordentligt klipp i skottet. Första titeln som landets skyttekung kan vara början på det riktigt stora genombrottet.

Martin Söderberg, anfallare, Broberg (3)

Brobergsanfallaren har inte klivit över 30 mål i grundserien under de senaste tre säsongerna. I vinter har han smällt in 41 kassar – fyra fler än personbästat från säsongen 2014/2015. Kort och gott: Söderberg har varit hetare än någonsin den här vintern och tack vare den pålitlige målskytten blev det direktplats till kvartsfinal för Broberg.

Magnus "Kuben" Olsson, tränare, Edsbyn (2)

Esa Määttä, Patrik Johansson och Johan Sixtensson togs också ut i Veckans lag två gånger, men det finns tunnare argument än en serieseger när någon behöver väljas ut från mängden. Olsson har möblerat om en del i laget under säsongen och utfallet har varit femstjärnigt – som till exempel den rekordtäta defensiven. Coachseger, som det heter i branschen.

HELA LISTAN

Här är alla spelare och tränare som togs ut i Veckans lag under Elitserien.

Sex uttagningar: Oscar Wikblad (Edsbyn).

Fem uttagningar: Tuomas Määttä (Edsbyn), Elias Gillgren (Motala).

Fyra uttagningar: David Pizzoni (Hammarby).

Tre uttagningar: Pavel Ryazantsev (AIK), Martin Söderberg (Broberg), Simon Jansson (Edsbyn), Joakim Svensk (Edsbyn), Tommi Määttä (Edsbyn), Erik Säfström (Sandviken), Johan Löfstedt (Villa Lidköping), Felix Pherson (Villa Lidköping), Joakim Andersson (Villa Lidköping), Kimmo Kyllönen (Vänersborg).

Två uttagningar: Aleksandr Kim (AIK), Kalle Lempinen (AIK), Andreas Bergwall (målvakt, AIK), Andreas Westh (Bollnäs), Christoffer Fagerström (Bollnäs), Per Hellmyrs (Bollnäs), Samuli Helavuori (Bollnäs), Vadim Arkhipkin (Broberg), Daniel Burvall Jonsson (Edsbyn), Magnus "Kuben" Olsson (tränare, Edsbyn), Anders Svensson (Edsbyn), Adam Gilljam (Hammarby), Kasperi Hirvonen (Motala), Daniel Berlin (Sandviken), Albin Airisniemi (Sandviken), Jesper Jansson (Sandviken), Ted Haraldsson (Sirius), Victor Lundberg (Sirius), Esa Määttä (tränare, Sirius), Niklas Gälman (Vetlanda), Pontus Vilén (Vetlanda), Patrik Johansson (tränare, Vetlanda), Jesper Thimfors (Villa Lidköping), Joel Broberg (Villa Lidköping), Johan Sixtensson (tränare, Villa Lidköping), Robin Öhrlund (Vänersborg), Joakim Johansson (Vänersborg), Emil Viklund (Vänersborg), Henrik Kjellsson (Västerås SK), Stefan Edberg (Västerås SK), Robin Andersson (Västerås SK).

En uttagning: Dmitrij Loginov (AIK), Ilari Moisala (AIK), Andreas Bergwall (tränare, AIK), Patrik Sjöström (AIK), Patrik Nilsson (AIK), Daniel Mossberg (Bollnäs), Pertti Virtanen (Bollnäs), Jens Wiik (Bollnäs), Anders Spinnars (Bollnäs), Björn "Böna" Eriksson (tränare, Broberg), Magnus Fryklund (Broberg), Jonas Engström (Broberg), Jonas Nygren (Broberg), Robert Rimgård (Broberg), Robin Redin (Broberg), Jesper Granqvist (Edsbyn), Jonas Edling (Edsbyn), Jesper Henriksson (Frillesås), Jakob Hugoh (Frillesås), Felix Nyman (Hammarby), David Jansson (Hammarby), Philip Florén (Motala), Mattias Sjöholm (tränare, Motala), Viktor Hulthammar (Motala), Nicklas Ögren (Motala), Viktor Spångberg (Motala), Linus Pettersson (Sandviken), Jesper Hvornum (Sandviken), Linus Forslund (Sandviken), Joakim Forslund (tränare, Sandviken), Hannes Edlund (Sandviken), Simon Karlsson (Sirius), Jimi Heinonen (Sirius), Teemu Määttä (Sirius), Nils Bergström (Sirius), Tobias Nyberg (Vetlanda), Patrik Johansson (anfallare, Vetlanda), Axel Ekholm (Vetlanda), Ludvig Johansson (Villa Lidköping), Johan Esplund (Villa Lidköping), Martin Andreasson (Villa Lidköping), Jesper Eriksson (Villa Lidköping), Martin Johansson (Villa Lidköping), Petter Björling (Villa Lidköping), Juho Liukkonen (Vänersborg), Simon Blomqvist (Vänersborg), Olle Berglund (Vänersborg), Ari Holopainen (tränare, Vänersborg), Tobias Holmberg (Västerås SK), Rasmus Sjöström (Västerås SK), Michael Carlsson (tränare, Västerås SK), Jesper Hermansson (Västerås SK), Daniel Johansson (Västerås SK), Måns Engström (Västerås SK), Viktor Birgersson (Åby/Tjureda), Filip Bringe (Åby/Tjureda).