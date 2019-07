Knivdådet i Tillberga: Loke knivhöggs i hjärtat och återupplivades tre gånger – friande domen överklagas i sista stund

Anmäl text- och faktafel

Det var sent på kvällen den 26 januari i år som polis och ambulans larmades till fritidsgården i Tillberga där två pojkar, en 13 och den andre 14 år hade knivskurits svårt.

Svårast skadad blev 14-årige Loke Ramstedt. Hade det inte varit för hans flickvän Linnea Karhula och sjukvården hade Loke inte levt i dag.

Samtidigt var Lokes mamma Evelina Ramstedt hemma i huset. Hon hade badat och skulle gå och lägga sig när hon såg på mobilen att Lokes lärare hade ringt flera gånger.

– Då förstod jag att något hade hänt med Loke eftersom de har bra kontakt.

Hon ringde upp läraren.

– Hon sa att ”Loke har blivit knivhuggen. Det är ganska illa så ni måste komma”. Hon berättade aldrig hur illa det var, för när ambulansen kom så andades han inte. Han var i princip död.

Evelina Ramstedt och hennes man Andreas kastade sig i bilen för att åka till sjukhuset i Västerås.

– När vi satt oss i bilen ringde polisen. Jag fick frågan ”Är ni på väg?” och jag svarade att det var vi och att vi visste vad som hade hänt.

Evelina Ramstedt visste att det var allvarligt och i tankarna hoppades hon att deras son skulle vara vid liv när de kom fram till sjukhuset.

När de båda föräldrarna kom in till akuten fick de vänta på att en vakt skulle släppa in dem genom ingången. När de kommit in fick de träffa en sjuksköterska och Evenlina berättar att hon tänkte att sjuksköterskan skulle säga att Loke var död.

– Men i stället sa hon att han lever och har pratat med dem. Då kändes det okej. Men vad vi inte visste då var att han skulle drabbas av hjärtstillestånd lite senare.

Evelina Ramstedt och hennes man satt i ett väntrum på intensivvårdsavdelningen när en sköterska kom in och berättade att Loke helt plötsligt hade tappat medvetandet. Att han ”bara försvann” .

Hjärtat hade stannat på grund av blod i hjärtsäcken som hindrade det från att slå. Men personalen fick bort vätskan och hjärtat kom igång.

De fick träffa Loke första gången på intensivvårdsavdelningen.

– När vi kom in låg han där i respirator med alla slangar och grejer. Då sa de till oss att de inte skulle väcka honom innan måndagen.

Men så blev det inte. Loke Ramstedt kunde väckas redan sent på söndagseftermiddagen, bara 16 timmar efter de två knivhuggen.

– Det var väldigt skönt. Vi satt bara där och väntade. De sa att de inte visste om han klarat sig innan han vaknade upp.

På fredagen, efter knappt en vecka på sjukhuset, fick Loke åka hem efter att ha förhörts för första gången av polisen. Ett förhör som spelades in på video.

Men redan direkt efter det misstänkta mordförsöket startade polisens utredning.

På morgonen efter dådet greps och anhölls tre pojkar, 15-16 år gamla. En fjärde pojke, enligt uppgift 14 år gammal och därför inte straffmyndig, misstänktes också vara inblandad i knivdådet.

En 16-åring häktades av tingsrätten misstänkt för mordförsök. Två av de andra anhållna pojkarna försattes tidigt på fri fot av åklagaren. Misstankarna mot dem kvarstod dock.

16-åringen, som nu hunnit fylla 17 år, och de två andra straffmyndiga pojkarna åtalades och ställdes samtliga inför rätta i Västmanlands tingsrätt.

Nu har det gått drygt fem månader sedan händelsen i Tillberga och VLT har träffat Evelina Ramstedt och Loke med anledning av att rättegången är avklarad och tingsrättens dom har fallit.

En dom som blev en ny chock för Evelina Ramstedt.

– Loke ringde till mig och vi blev jättechockade när det blev en frikännande dom. Han (den misstänkte 17-åringen) hade ju erkänt i polisförhören att han huggit Loke och hans kompis.

I domen från tingsrätten står det att den misstänkte 17-åringen sagt så här under rättegången:

”Han gjorde då en svepande rörelse med kniven mot Loke eftersom han trodde att denne hade en kniv. Han såg inte om han träffade Loke med kniven. Han högg inte Loke i bröstet.”

Loke hade ingen kniv, det hade däremot kompisen som också blev huggen. Kniven ska dock ha varit nerstoppad i byxlinningen i sitt fodral.

Efter att ett stort antal vittnen och de tre misstänkta hörts under rättegången samt att ett antal videoförhör spelats upp kom rätten med sin dom. Samtliga åtalade frikändes.

När det gäller huggen mot Loke skriver rätten att det inte kan uteslutas att det är någon annan än 17-åringen som huggit Loke två gånger i bröstet.

Men det som Evelina Ramsted ser som den ”nästan största chocken” är att åklagaren inte valt överklaga den friande domen.

Det beskedet fick hon via Lokes målsägarbiträde, advokat Maria Wilhelmsson i förra veckan.

– Hon har inte varit anträffbar så vi har kunnat fråga hur hon motiverar att hon inte vill överklaga domen. Vi kan överklaga själva men då riskerar Loke att få betala rättegångskostnaderna i hovrätten. Då står det mellan att Loke kanske blir skuldsatt eller att 17-åringen kanske ska gå fri, säger Evelina Ramstedt.

Men det finns ytterligare ett sätt och det är att begära att åklagarens beslut överprövas. Det har Maria Wilhelmsson gjort. Så här skriver hon bland annat:

”Den tilltalade har genomgående under hela förundersökningen erkänt att han knivhuggit de båda målsägandena. I det första förhöret har han t o m erkänt brottsrubriceringen försök till mord. Han har detaljerat berättat om hur han gjort när han huggit och bl a uppgett att han tog tag i Lokes kläder, drog honom intill sig och högg med kniven i magen. Vid huvudförhandlingen har han ändrat sig och sagt att han bara svepte med kniven och inte vet om han träffade. När han pressats lite av undertecknad vid huvudförhandlingen medgav han att det han sagt i polisförhören var sant. Detta har tingsrätten inte beaktat alls.”

Hon avslutar sin begäran om omprövning av åklagarens beslut att inte överklaga domen så här:

”Detta är oerhört allvarliga brott. Min klient dog men återupplivades vid tre tillfällen. Han är 14 år gammal. Han förtjänar att rättsväsendet gör allt vad man kan för att lagföra den person som utpekas som gärningsman och som själv erkänt att han hållit i kniven. Om hovrätten också ogillar åtalet så är det väl så, men om man åtalar för mordförsök så måste man också driva ärendet så långt det går.”

På måndagseftermiddagen kom beslutet från Eva-Marie Persson, vice chefsåklagare vid Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg.

I beslutet står det att åklagares beslut från 30 juni ändras och domen från tingsrätten ska överklagas.

Den åklagare som fattat det beslut som nu ändras får inte fortsätta med målet, enligt vice överåklagaren.

I stället blir det en annan åklagare vid kammaren i Västerås som får driva fallet i Svea hovrätt.

När Evelina Ramstedt får beskedet om att beslutet ändrats säger hon så här:

– Det känns bra att de ändrat beslutet, överklagar domen från tingsrätten och att Loke inte längre riskerar att bli skuldsatt.

Sista dag att överklaga domen från är i morgon tisdag.

VLT har sökt 17-åringens försvarsadvokat Charlotte Rudebeck för en kommentar men hon är på semester. VLT har även sökt åklagaren i målet flera gånger. Både via telefon och mejl utan resultat.