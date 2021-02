Knivhögg och slog med ljusstake – kvinna döms för grov misshandel

Anmäl text- och faktafel

I slutet av oktober 2018 larmades polisen till en bostad i Västerås. På platsen fanns en skadad kvinna. Polisen hittade vidare blodspår i trapphus och på flera platser i bostaden. Kvinnan uppgav att en man som vid tillfället bodde i samma bostad hade slagit henne i huvudet med en mässingsljusstake, mannen hade när polisen kom dit lämnat platsen. Han anhölls i sin frånvaro och inställde sig hos polisen när han fått kännedom om anhållningsbeslutet.

Efter förhör med mannen hävdes dock anhållningsbeslutet, och istället anhölls kvinnan i sin frånvaro misstänkt för grov misshandel. Hon greps samma dag och häktades senare.

Kvinnan döms efter händelsen till ett år och sex månaders fängelse för grov misshandel.

Mannen uppgav under huvudförhandlingen i tingsrätten att han inte mindes så mycket från händelsen, detta då han åt medicin under perioden. Åklagaren läste i och med detta under huvudförhandlingen upp stora delar av polisförhör med mannen, som hölls under förundersökningen. I förhören berättade mannen att kvinnan slagit en låda i hans huvud, att hon slagit honom i ansiktet samt att hon knivhuggit honom i ett lår och i bålen. Händelsen ska ha avslutats med att hon slog honom i huvudet med en mässingsljusstake, som han sedan tog och slog henne med i huvudet, då i självförsvar. Enligt tingsrätten har det inte framkommit någon anledning att tro att mannen ljög i polisförhören.

Tingsrätten anser vid en samlad bedömning att de uppgifter mannen lämnat i förhör ska ligga till grund för bedömning i målet. Dessa uppgifter har vidare stöd av bland annat rättsintyg, fotografier av skador samt uppgifter från ett vittne som träffade mannen dagen efter händelsen. Mannen ska då ha berättat om vad som hänt.

Kvinnan har förnekat brott och inte kunnat förklara varför mannen sagt som han sagt i polisförhör. Hon har dock medgett att de två blev osams och att de slog varandra med mässingsljusstaken.

Tingsrätten anser i och med bland annat den skriftliga bevisningen, mannens polisförhör och vittnets uppgifter att det är ställt utom rimligt tvivel att kvinnan misshandlat mannen på det sätt som åklagaren påstått. Hon döms för grov misshandel till ett år och sex månaders fängelse.

Misshandeln gav enligt domen inte upphov till några allvarliga skador.