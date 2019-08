Komfortabel VSK-seger mot division 2-motstånd – klara för gruppspel i Svenska cupen

Det stod en plats i Svenska cupens gruppspel nästa vår på spel när VSK tog sig an Gamla Upsala på Lötens IP i Uppsala på onsdagskvällen.

Och att det skiljer två divisioner lagen emellan syntes spelmässigt – men Gusk var långt ifrån ofarliga i matchinledningen. Simon Johansson hade visserligen matchens första möjlighet med ett tidigt friläge, men både Mikael Mellberg och Patrik S:t Cyr hade mycket väl kunnat ge Uppsalalaget ledningen i den första halvleken.

Men VSK:s spelövertag skulle ändå ge utdelning. Simon Johansson placerade in 1–0 i burgaveln efter ett fint VSK-anfall drygt halvvägs in i den första halvleken.

Känslan var lite att luften gick ur Gamla Upsala i det läget, när VSK fick styra och ställa mer och mer på sina egna villkor. 2–0 kom strax innan halvtid när Ravy Tsouka nådde högst på en Petar Petrovic-hörna och knoppade in bollen via ribban.

Den energin som Gamla Upsala visade under perioder i den första halvleken fanns inte riktigt där i andra halvlek. Mycket handlade om att spela av matchen för VSK, som kontrollerade bollen hela vägen.

3–0 kom när ett Simon Johansson-skott letade sig via ett hemmaben in i nät, och den eventuella spänning som fanns kvar försvann där och då. VSK kontrollerade spelet och var nära att hitta rätt ett par gånger till, men utan utdelning.

I stället var det Gamla Upsala som fick fastställa slutresultatet med ett tröstmål, när Mikael Mellberg nådde högst på en hörna på tilläggstid. Seger med 3–1, och VSK är klara för gruppspel nästa säsong.

Matchens raket...

... skickade den förre VSK-spelaren Patrik S:t Cyr iväg vid ställningen 0–0 i den första halvleken. En vristträff som fick hela målställningen bakom Daniel Svensson att rista till när den träffade ribban. Mål där – och det hade kunnat bli en helt annan match.

Matchfakta/Svenska cupen

Gamla Upsala SK–Västerås SK 1–3 (0–2)

Mål: 0–1 (25) Simon Johansson, 0–2 (43) Ravy Tsouka, 0–3 (63) Simon Johansson, 1–3 (90+2) Mikael Mellberg

Varningar, VSK: Ravy Tsouka

VSK (4-3-3): Daniel Svensson – Ravy Tsouka, Sean Sabetkar, Claus Royo (ut 60), Jesper Florén – Simon Johansson (ut 66), Carlos Gaete Moggia, Filip Ottosson – Emil Skogh, Brian Span – Petar Petrovic (ut 73).

Ersättare: Björn Ziebeil, Dennis Persson (in 60), Boris Ljevar (in 66), Patric Åslund, Viktor Steen, Adam Kiani (in 73), Renan Correa Faustini