Komikern leker med VLT efter märkliga mobilsvaret

”Du har ringt Per

men han var inte där

så skrik eller tjut

om du vill tala ut

efter pipet för det kommer här”

Jag ringer komikern på utsatt tid för att prata om hans föreställning ”Räkhäst” som kommer till Västerås Konserthus 20 december, men möts av telefonsvararen. Testar igen sex minuter senare. Då svarar han – men ber att få ringa upp om ytterligare fyra. Det gör han också, på pricken, plötsligt punktlig.

Vilken fin limerick du har som telefonsvar!

– För några år sedan var jag helt besatt av limerickar. Det blev ohälsosamt. Så fort jag gick på stan, passerade en ny stad – eller vad som helst – var jag tvungen att komma på en limerick. Det började gå ut över min familj. Men i dag är jag frisk.

På tal om en dag som i dag som i dag, vad har du gjort i dag?

– Ett litet vintips på Instagram. Det blev dagen till ära ett sibiriskt rödvin och medföljande tips om hur man gaffatejpar fast flaskan på kroppen. Perfekt för vätskekontrollen i krogkön.

Du kommer ju till Västerås 20 december med din enmansrevy ”Räkhäst”, men jag antar att du är ganska trött på att prata om den? Jag har sett dig i tv-soffor och massor av tidningsintervjuer.

– Nej, jag är inte alls trött på det! Jag är så himla spelsugen, och vill att alla ska komma och titta, och då vill man ju sprida budskapet. Så det är jag inte trött på.

Jaha ... men jag antog att du skulle vara trött på det, så jag har förberett en lek.

– En lek? Jag älskar lekar!

Jag kommer säga ord eller namn, och du måste svara det absolut första som dyker upp i huvudet. Om reaktionen inte är tillräckligt snabb lägger jag på luren. Det gör ingenting om svaret blir tråkigt.

– Perfekt. Det är det som är improvisationens charm. Enda chansen att få till en maxad improvisation är om det ibland ”går på röva”.

Bra. Har du rensat huvudet?

– Alltid.

Första ordet: Hästräka.

– Hahaha, då tänker jag att du har dyslexi.

Oktober.

– November! För jag fyller år 17 november.

Ensemble.

– Leka lek. Vänner. Det här gemensamma bygget. Folk man kan vara idiotisk med.

Västerås.

– Jag tänker på en kompis kusin som bor i Västerås, jag tror hon heter ... vad fan heter hon.

Fot.

– Nej, så heter hon inte.

Nej, nytt ord alltså: Fot.

– Sa du hot eller bot?

Fot.

– Hahaha, då tänker jag på den gamla Monty Python-sången som är så fantastisk: ”... and when I move them they walk around and when I lift them they climb the stairs and when I ... ja, 'shave' är det ju, and when I shave them they ain't got hairs.” Sen blir han skjuten i magen och dör.

Leken pausad. Vilka är dina största humorinfluenser?

– Jag skulle ljuga om inte Monty Python nämndes. Det hejdlösa och vilda har betytt mycket, och att inte väja för idéerna. De oändligt långa sketcherna ... att liksom bara köra. Allra störst för mig är nog Gösta Ekman, Peter Sellers, Galenskaparna.

Tillbaka till leken. Nästa ord: Loreen.

– Jag tänker att jag mötte henne i somras på Liseberg och hon var så jädra rolig och vi sa att vi skulle dricka en öl eller femton tillsammans så det ska vi göra någon dag. Hon sjunger som en jävla gudinna.

Fläsk.

– Tänker inte alls på kött som mat utan bara en stor köttbit, gärna i en teatersalong, och köttbiten är ett monster som attackerar en publik på något sätt, en fläsksvål som bara är stor och mäktig, som en zombiefläskvarelse på nåt sätt.

Nicklas Lidström.

– ”Lidas”? Härliga hockeyminnen i soffan med Tre Kronor.

Skratta.

– Livets guldkant.

Flickvän.

– Ogift.

Henrik Dorsin.

– Jävligt bra kamrat, halmhattsbärare av rang, revy, revybroder.

Henrik Schyffert.

– Vassast. Så jävla vass. Snärtig. Passar utmärkt att dricka vin med.

Henrik den åttonde.

– Hahaha, bindgalen! Och hur kunde han mörda så många utan att någon sa emot? Jag tänker att om någon i dag mördat åtta av sina fruar hade det nog kommit upp till ytan lite tidigare.

Feminism.

– Bra!

Puh. Där duckade du en kula. Nästa ord: tvättmedel.

– Slut. Måste handla det och mjölk.

Pillesnopp.

– Världens bästa lekkamrat.

Räkhäst.

– Äntligen! Startklara!

Och eftersom Per Andersson gärna vill berätta om sin föreställning ”Räkhäst”, som alltså kommer till Konserthuset 20 december, tänker jag att han får göra det.

– Dels är det en klassisk enmansrevy med orkester, sketcher, monologer, sånger, galna upptåg och infall. Dels bygger föreställningen på en lapp som jag skrev tio år gammal och aldrig har slängt ur den idélåda som jag alltid haft med mig. På lappen stod det kort och gott: ”Räkhäst.” Så det fick bli namnet på showen, som man kan säga är en hyllning till fantasin. Jag uppmanar alla att plocka fram sin inre räkhäst.

Nu har du läst klart

i en hiskelig fart

kanske smålett nån gång

åt Pers gamla fjång

med vilken han leker så rart