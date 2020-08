Kommunalrådet om avgörande beslutet – som ska rädda klubbar i nöd: ”Normalt gör vi inte så”

I en tidigare artikel har VLT skrivit om den enkätundersökning Västerås kommun och RF-SISU skickat ut till de 116 lokala idrottsföreningar som är berörda (71 föreningar svarade).

Kommunalrådet Vicki Skure-Eriksson (C) är ordförande i nämnden för idrott, fritid och förebyggande. För VLT berättar hon nu om delar av svaren i enkäten, som ligger till grund för hur kommunen strategiskt och proaktivt kan komma att agera den närmaste framtiden.

– Enkätsvaren skiljer sig beroende på vilken typ av idrott föreningarna bedriver, säger Skure-Eriksson. Gemensamt för de allra flesta föreningar är att man har tvingats dra ner på aktiviteter, såsom färre träningstillfällen och inställda cuper. Individuella kontaktsporter har blivit extra drabbade, eftersom det är svårare att "coronasäkra".

– Ekonomiskt säger många föreningar att läget är okej, trots allt. En del klubbar har en buffert, medan andra lever ur hand i mun.

Vissa idrotter går mot strömmen och har sett ett uppsving, som exempelvis golfen. Men för de allra flesta föreningar var statens stödpengar som betalades ut i juni välbehövliga.

Nu kommer ytterligare en miljard kronor från staten under hösten. Skure-Eriksson hoppas att det kommer underlätta för berörda föreningar, vilket också blir positivt för kommunen.

I VLT:s intervju med IFK Västerås Fotbolls ordförande Magnus Kindbom sa denne att man ser ut att rädda klubbekonomin genom att bland annat be medlemmarna betala in 500 kronor extra under året.

– Nio svarande föreningar säger att de har höjt träningsavgiften och sju föreningar att de har höjt medlemsavgiften, konstaterar Skure-Eriksson. Det är inte bra om barn och ungdomar måste sluta på grund av att de inte har råd.

Vilka åtgärder tänker ni från kommunen vidta för att hjälpa föreningarna under hösten?

– Det vi fattade beslut om i tisdags är bidragsansökan för föreningsstöd för nästa år, 2021. Normalt sett brukar det stödet baseras på föregående års aktivitet, men den här gången ska vi också titta på siffrorna för 2019, innan coronan slog till.

– I enkäten så efterfrågar föreningarna hyreslättnader, gratis hall- och planhyror. Det problematiska är att det handlar om enorma summor för oss, som inte vi klarar av i vår nämnd. Det handlar om ungefär 30 miljoner kronor årligen (nämndens budgetomslutning är 282 miljoner kronor, men där ingår mycket annat än bara idrott). Kommunen hyr av andra företag, exempelvis på Rocklunda, så vi måste få in pengar för att klara våra hyreskostnader. Vi ligger själva ett ganska stort antal miljoner back på anläggningshyror eftersom alla konserter, mässor och annat är inställt, hyresintäkter som normalt sett bidrar till att vi kan klara budgeten.

– För oss är också rättvisa viktigt, vi kan inte ge enskilda idrotter någonting gratis och andra inte, utan måste behandla alla lika.

Under våren hade nämnden 400 000 kronor i en krispott. Gick dessa pengar åt?

– Ja, dessutom dubblade vi den summa till 800 000 kronor genom att skrapa ihop från annat håll. Det gjorde att föreningar som hyr lokaler direkt av nämnden kunde få del av det statliga hyresbidraget med halverad hyra under april-juni, där staten täckte 25% om hyresvärden gick in med 25% av hyreskostnaden, så i praktiken blev det 1,6 miljoner kronor som kom det lokala idrottsföreningslivet till del. Den akutpotten är borta nu.

Finns det någon ny akutpott under hösten?

– Inte i vår egen budget. Det måste vi i så fall få loss centralt inom kommunen, men det är inte så lätt.

Med vilka pengar tänker ni då hjälpa behövande föreningar under hösten?

– Vi kommer att behöva rikta in oss på klubbarna som ligger allra sämst till. Fokus är att behålla barn- och ungdomsidrotten. Vi hoppas att den nya statliga miljarden kommer att göra gott och hjälpa många av de lokala klubbarna.

Gjorde ni allt som stod i er makt för att hjälpa idrottsföreningarna under våren?

– Ja, i alla fall över det vi själva rådde över i vår nämnd. Vi är måna om att ha ett bra och nära samarbete med alla föreningar. Vi har och kommer fortsatt ha träffar med enskilda föreningar som har det särskilt tufft.

Hur viktigt är det att alla föreningar klarar krisen och överlever?

– Jätteviktigt såklart. Att barn och unga kan idrotta och ha meningsfulla aktiviteter har stor betydelse för både det sociala och den fysiska hälsan. Vi får också hoppas att publikrestriktionerna lättar, så att folk får gå på matcher och att klubbarna kan tjäna lite pengar på det.